Un Québécois détenu à Dubaï en voie d’être libéré

Le géologue québécois André Gauthier, détenu aux Émirats arabes unis depuis plus d’un an pour une histoire de fraude, devrait bientôt sortir de prison. Ses représentants ont rapporté, lundi, que l’émir de Dubaï et le procureur général de la capitale de l’émirat ont ordonné sa libération. Des procédures civiles risquent toutefois d’empêcher le Saguenéen de rentrer au Canada.