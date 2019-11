Un homme a été poignardé en plein centre-ville à Montréal dans la nuit de dimanche à lundi.

Mayssa Ferah

La Presse

L’agression est survenue vers minuit, sur la rue Guy près de la rue Sainte-Catherine, dans le secteur de Ville-Marie.

L’attaque à l’arme blanche se serait produite à la suite d’une altercation entre le suspect et la victime.

L’homme dans la quarantaine a été blessé au haut du corps et transporté en centre hospitalier. Il était conscient lors du transport à l’hôpital et on ne craint pas pour sa vie.

Le suspect a pris la fuite et la victime ne collabore pas avec les policiers, indique le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un périmètre de sécurité a été établi. Les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire se sont rendus sur les lieux pour éclaircir les circonstances de l’évènement.