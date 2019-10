Un homme a été tué de plusieurs projectiles d’arme à feu mercredi matin, devant une salle de conditionnement physique de Brossard, et tout indique qu’il s’agit d’un autre règlement de compte lié aux Hells Angels.

La victime est Roger Bishop, 49 ans, ancien prospect de trois chapitres des Hells Angels en Ontario, et de la section South au Québec. Selon nos informations, les Hells Angels auraient retiré ses couleurs à Bishop il y a deux ans et depuis, il aurait perdu la confiance de l’organisation.

Bishop se serait trouvé à l’extérieur du World Gym, situé sur le boulevard Taschereau, près de l’autoroute 10, à Brossard, lorsqu’il aurait été atteint par balles à la tête et au dos, vers 11h30. Il a aussitôt été transporté à l’hôpital, où il est finalement décédé des suites de ses blessures.

La police croit qu’un véhicule incendié (photo ci-dessus) retrouvé après le crime sur la rue Thierry, à environ un kilomètre des lieux du crime, pourrait être relié à cette tentative de meurtre. Un véhicule de fuite abandonné et incendié après un meurtre a fréquemment été la signature des Hells Angels durant la guerre des motards qui a fait 160 morts et autant de blessés entre 1994 et 2002.

En hausse et en baisse

En octobre 2016, La Presse avait dévoilé que Roger Bishop était débardeur au Port de Montréal, et avait accès à certaines zones sécurisées des installations portuaires, où sont entreposés les conteneurs entre autres. II semble qu’il était toujours inscrit comme débardeur mais en absence prolongée.

Selon une décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux concernant le bar Laser, Bishop gravitait dans le giron des Hells Angels depuis au moins 2005, alors qu’il avait été vu discutant avec un membre de l’organisation.

D’après nos informations, avant d’être prospect pour le chapitre South, Roger Bishop a été hang around pour la section de London en Ontario, prospect pour la section nord de Toronto et prospect pour les Nomads de l’Ontario - dont la section avait été dissoute avant d’être réactivée.

D’après certaines sources, Bishop aurait, à une certaine époque, été très proche de membres influents du chapitre South. Il aurait également été proche du Hells Angels Kenny Bédard, tué dans une collision routière au Nouveau-Brunswick en juillet 2016, et il a assisté aux funérailles de ce dernier.

Roger Bishop, un résident de Brossard, a été, autour des années 2014-2015, très influent sur la Rive-Sud de Montréal, notamment au quartier DIX/30, et était considéré comme une étoile montante.

Il aurait été vu régulièrement dans les établissements licenciés de la Rive Sud en compagnie de membres des Hells Angels, de leurs clubs écoles ou de certaines de leurs relations.

Roger Bishop avait un casier judiciaire varié mais n’avait généralement pas écopé de longues peines.

Un individu considéré comme un associé des Hells Angels, Gaetan Sévigny, a été tué à Terrebonne, il y a deux semaines, et tout indique qu’il s’agit là aussi d’une purge interne au sein de l’organisation des Hells Angels.

L’enquête sur la tentative de meurtre visant Bishop a été amorcée par les enquêteurs du Service de police de l’agglomération de Longueuil, mais elle a été transférée à la Sûreté du Québec puisque la victime est liée au crime organisé. Elle est maintenant devenue une enquête de meurtre.

