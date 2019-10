(Montréal) Un employé de dépanneur ligoté par un homme lors d’un vol à main armée a eu toute une frousse samedi matin dans l’arrondissement de LaSalle à Montréal.

La Presse canadienne

Le jeune commis a été libéré par un client qui est entré dans le commerce de l’avenue Dollard alors que le suspect était possiblement encore à l’intérieur, dans l’arrière du bâtiment.

Le client et l’employé ont pu prendre la fuite et prévenir les policiers en composant le 911 vers 5 h 10. Comme ils n’ont pas vu le suspect quitter le dépanneur, le Groupe d’intervention tactique (GTI) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé sur place pour sécuriser le secteur et fouiller les lieux.

Un large périmètre de sécurité a été érigé sur l’avenue Dollard, entre les rues Réjane et Jean-Brillon.

Une porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils, a indiqué vers 9 h 45 que l’opération du GTI avait été complétée et qu’il n’y avait finalement personne à l’intérieur du commerce. Le GTI devait donc céder la scène aux techniciens en identité judiciaire qui à leur tour devaient passer le commerce au peigne fin à la recherche d’indices.

L’employé a raconté aux policiers que le suspect avait une arme à feu, mais il n’a pas été blessé lors du vol qualifié.

Le SPVM n’avait aucune description du suspect à offrir dans l’immédiat si ce n’est qu’il s’agit d’un homme dans la quarantaine qui a pris la fuite après son crime.

L’enquête du SPVM se poursuit.