Deux policiers du Service de police de Montréal (SPVM) ont été attaqués dans la nuit de vendredi à samedi près de la place Émilie-Gamelin, dans le centre-ville de la métropole.

Dominique Talbot

La Presse

Selon ce que rapporte TVA Nouvelles, les deux agents, qui étaient en civil, venaient de terminer leur quart de travail au poste de quartier 21 situé tout près.

Un des deux policiers aurait d’abord été poussé au sol sur la rue Sainte-Catherine Est. Les deux agents du SPVM auraient par la suite reçu de nombreux coups de pied et de poing par au moins six individu.

« Police en civil ! Tu t’es fait craquer. […] You fucking bitch ! You’re not tough now [maudite salope, tu n’es pas fort maintenant] », peut-on entendre dans une vidéo tournée pendant la scène. La même personne qui filme dit ensuite : « Put him to sleep ! [Fais-le dormir] ».

Deux suspects ont déjà été arrêtés dans cette affaire selon TVA Nouvelles, et d’autres arrestations seraient à venir.

Le SPVM refuse pour le moment de confirmer l’événement et la Fraternité des policiers et policières de Montréal n’a pas voulu faire de commentaires.

Mais selon les informations obtenues par La Presse, les deux policiers auraient obtenu leur congé de l’hôpital.