BEI: le travail des avocats des policiers au coeur d'un conflit

Des échanges acrimonieux entre la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), M e Madeleine Giauque, et les présidents des syndicats de policiers ont eu lieu l'an dernier au sujet de la présence, durant les interrogatoires, des avocats des policiers qui faisaient l'objet d'une enquête du BEI.

La patronne du BEI relève, par exemple, le cas d'un avocat qui est intervenu au cours d'un interrogatoire pour corriger la réponse d'une policière en lui en suggérant une autre, et qui, après l'entrevue, a apostrophé les enquêteurs du BEI pour se plaindre des règlements et de la longueur de la rencontre.

Dans sa missive envoyée le 20 mars 2018 à l'ancien président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) Robin Côté, M e Giauque énumère une série de rencontres auxquelles ont participé certains avocats de policiers qui ont agi, selon elle, « toujours de manière inacceptable » ou qui ont eu « un comportement très discutable ».

Mais au printemps 2018, M e Giauque a émis une série de reproches contre les avocats des policiers dans une lettre que La Presse a obtenue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Depuis sa création, les syndicats réclament que les policiers aient droit au silence et à l'avocat. Ils ont d'ailleurs déposé un recours au civil qui contient cette demande en juin dernier.

Me Madeleine Giauque, directrice du Bureau des enquêtes indépendantes

Ce même avocat aurait cité en exemple une enquête où les policiers impliqués « se seraient sentis traités comme des criminels pendant des entrevues qui auraient duré 6 ou 7 heures ». Me Giauque se défend en écrivant qu'après vérifications, il y a eu trois entrevues qui ont duré 1 h 37 min, 3 h et 3 h 52 min.

Elle cite les cas d'un avocat qui, lors de l'interrogatoire d'un policier, « aurait donné tout haut la réponse d'un autre policier impliqué à la même question posée », d'un avocat qui aurait « évalué à haute voix la performance de l'enquêteur du BEI », d'un autre qui aurait « rapporté et dénigré certaines façons de faire du BEI », d'un avocat qui aurait « propagé une histoire erronée concernant un manque d'enquêteurs au BEI pour honorer toutes les entrevues planifiées » et d'un autre qui aurait « gribouillé, pianoté sur la table, envoyé des courriels et s'est même permis de manger, perturbant les personnes présentes ».

Atmosphère tendue

La directrice du BEI soutient que des rencontres prévues avec des policiers ont été retardées ou déplacées en raison des avocats, que les policiers concernés croyaient que la faute revenait au BEI et qu'ils se mettaient en colère contre ses enquêteurs.

« Cette situation a fait en sorte que l'atmosphère a été plus tendue qu'à l'habitude et la collaboration plus difficile à obtenir », a décrit Me Giauque dans l'un des cas.

Madeleine Giauque, qui a le titre d'avocat, souligne également certains comportements non déontologiques que les représentants légaux des policiers auraient eus, en plus de parfois manquer de compassion envers les policiers.