Le policier qui a arrêté Guy Turcotte s'est donné la mort

« C'est bien certain que l'évènement n'est pas responsable à lui seul du suicide. Souvent, il y a une spirale d'évènements qui surviennent par la suite en raison de la détresse de la personne », a indiqué Pierre Veilleux, de l'Association des policières et policiers du Québec (APPQ) en entrevue téléphonique. Mais ses difficultés partent de cet événement, croit M. Veilleux.

Pendant le premier procès de Turcotte, en 2011, Patrick Bigras avait témoigné n'avoir jamais rien vécu d'aussi traumatisant que cette intervention. Il avait dû arrêter le travail pendant une dizaine de semaines. M. Bigras avait alors 12 ans d'expérience dans la police et était intervenu lors d'une vingtaine de suicides.

« Le décès du policier Patrick Bigras est une tragédie, a écrit la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, sur Twitter. Mes pensées accompagnent ses proches. Les policiers et intervenants d'urgence sont des êtres humains qui vivent des situations éprouvantes. Il est primordial de rappeler l'aide disponible. »

M. Bigras et un confrère avaient été appelés à la maison de Guy Turcotte à Piedmont, dans les Laurentides, par les parents de l'homme, le matin du 21 février 2009. Ils étaient sans nouvelles de leur fils depuis plusieurs jours. La maison était verrouillée, et aucun mouvement n'y était visible. Le policier y est entré par une fenêtre et a découvert les deux petites dépouilles. Guy Turcotte se trouvait à moitié nu sous un lit.

« Tu es un imbécile », a lancé le policier Bigras au meurtrier, a-t-il relaté devant la justice, des années plus tard. « Je le sais », lui aurait répondu Turcotte.

« Victime collatérale » de Turcotte

La mère d'Olivier et d'Anne-Sophie, les deux enfants tués par Turcotte, s'est dite choquée par la mort de Patrick Bigras, hier.

« Il a été le premier à voir l'horreur sans avoir été préparé pour "ça". On a beau être formé et entraîné à affronter la souffrance et les drames, nulle préparation, aussi solide qu'elle soit, ne nous a immunisé à faire face à ce qu'il a vu », a-t-elle écrit sur sa page Facebook, hier après-midi.