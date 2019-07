Airbnb: arnaqueur en série, proprios en furie

Il y a un an, El-Chami a loué leur condo en disant exploiter l'entreprise Host Assist. Il proposait de payer un loyer mensuel fixe, de sous-louer le logement sur la plateforme de location à court terme, et de prendre en charge l'entretien ménager.

« Notre communauté est bâtie sur la confiance et l'authenticité, ce qui nécessite un équilibre d'attentes partagées, d'interactions honnêtes et de détails précis, a indiqué le porte-parole d'Airbnb, Benjamin Breit. En tant que tel, nous avons suspendu ces inscriptions de notre plateforme le temps d'enquêter. »

El-Chami, 33 ans, a récemment plaidé coupable à des accusations de fraude et de vol. Et il collectionne les jugements de la Régie du logement.

Fin 2016, M. Alsfallah a signé un bail de deux ans avec Ali El-Chami, et convenu que le premier mois serait gratuit. Au bout d'un mois et demi, le locataire n'avait toujours pas payé. À un certain moment, M. Alsfallah s'est rendu sur place et il a trouvé des touristes chinois dans le condo.

M. Alsfallah a finalement réussi à expulser le locataire. La Régie du logement a condamné Ali El-Chami à verser 8600 $ en loyers impayés, mais il ne l'a jamais fait.

« Il n'y a rien à aller chercher. Il n'a pas de maison, pas de voiture, rien à son nom », relate-t-il.

Jean-Philippe Grosperrin a vécu une mésaventure semblable lorsqu'il a loué trois appartements à Ali El-Chami l'an dernier. Quand il a entrepris des procédures devant la Régie du logement, son locataire a menacé de le poursuivre. Et encore ici, Airbnb n'a jamais accepté de retirer ses annonces.

« Ils n'ont rien voulu faire, en disant que de leur côté à eux, il n'y avait rien d'illégal », relate-t-il.

M. Grosperrin croit que le gouvernement et les municipalités devraient autoriser Airbnb à exercer ses activités. Mais il est clair à ses yeux que le cadre légal doit être repensé.

« Ali El-Chami exploite les failles qu'il y a dans le Code civil du Québec concernant la location "normale", car il connaît bien les failles de la Régie du logement », dit-il.

Heidy Pinsonneault est courtière immobilière. Elle a déjà dû intervenir pour aider un client qui avait des démêlés avec Ali El-Chami. Trois ans plus tard, elle constate que le stratagème inspire d'autres malfaiteurs. Elle dit avoir été témoin d'un manège semblable « quatre ou cinq fois ».

« C'est un problème qui se répand de plus en plus », a dit Mme Pinsonneault.

Fraude et vol

Ali El-Chami a plaidé coupable la semaine dernière à cinq chefs d'accusation de fraude de plus de 5000 $ et à une accusation de vol de moins de 5000 $ en lien avec des loyers impayés et des locations de véhicule. Ses victimes, quatre citoyens et une agence immobilière, ont été fraudées entre 2014 et 2016.

L'homme de 33 ans revient en cour le 4 octobre en vue de l'étape des observations sur la peine.

Ali El-Chami n'a pas rappelé La Presse malgré des tentatives répétées de le joindre.

- Avec la collaboration de Louis-Samuel Perron, La Presse