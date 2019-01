Incendie majeur dans Verdun

Le feu s'est déclaré entre 6 h 30 et 7 h, au troisième étage d'un bâtiment de six logements situé sur la 6e avenue, non loin de l'angle avec la rue Wellington. Le brasier s'est rapidement propagé jusqu'au toit. Une centaine de pompiers ont été mobilisé pour intervenir.

Un seul individu a été transporté en centre hospitalier. Il a été incommodé par la fumée, mais on ne craint pas pour sa vie. Personne d'autre n'aurait été blessé, selon le Service de police de la Ville de Montréal.

Une dizaine de personnes ont été évacuées, dans l'immeuble touché par l'incendie, mais également dans les bâtiments voisins. La Croix-Rouge et un bus des Services d'incendie de Montréal ont été dépêchés pour les accueillir.

L'origine de l'incendie est toujours inconnue.