Ottawa: la conductrice de l'autobus est relâchée

Les autorités policières d'Ottawa ont relâché ce matin la conductrice de l'autobus à deux niveaux qui est entré violemment en collision avec un abribus en pleine heure de pointe hier à la station Westboro, dans l'ouest de la ville. Le drame a fait trois morts et 23 blessés.

La police d'Ottawa a confirmé ce matin que la conductrice de l'autobus d'OC Transpo, qui avait été arrêtée sur les lieux de l'accident vendredi, a été relâchée « sans condition » pour la durée de l'enquête.

Les experts en collision du service de police d'Ottawa ont examiné la scène du drame pendant la nuit et poursuivent leurs travaux ce matin. Transports Canada et le ministère ontarien des Transports doivent collaborer à l'enquête qui promet d'être longue, a indiqué hier le chef de police d'Ottawa, Charles Bordeleau.

Les autorités ont été en mesure d'identifier les trois victimes et de joindre leurs familles. Leur identité n'a toujours pas été révélée.

Vers 15h50, vendredi, un autobus d'OC Transpo qui se dirigeait vers la banlieue de Kanata a percuté de plein fouet un abribus de la station Westboro. On ignore encore les causes et circonstances ayant mené au drame qui a secoué la capitale nationale.

Les drapeaux municipaux des villes d'Ottawa et de Gatineau sont en berne aujourd'hui en hommage aux victimes et leurs proches endeuillées par cette tragédie.