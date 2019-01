Une Sherbrookoise portée disparue au Burkina Faso

Édith Blais et Luca Tacchetto voyageaient en voiture depuis septembre. Ils avaient quitté l'Italie, traversé le détroit de Gibraltar, et se trouvaient à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du Burkina Faso, quand ils ont été vus la dernière fois. Ils devaient prendre la route pour la capitale Ouagadougou avant de partir pour le Togo afin d'y faire du volontourisme.

Lisez l'article complet sur le site de La Tribune.