Commission des droits de la personne: Tamara Thermitus démissionne

Sa décision survient alors qu'elle risquait d'être destituée par l'Assemblée nationale, geste qui aurait été une première.

La Presse révélait la semaine dernière que l'ombudsman conclut dans son rapport que la conduite de Mme Thermitus constitue un cas grave de mauvaise gestion, qu'elle a abusé de son autorité et manqué aux normes d'éthique et de déontologie.

Le Protecteur du citoyen avait déclenché son enquête l'an dernier à la suite de plaintes, en vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. La Presse avait révélé l'affaire en août 2017. Tamara Thermitus avait tenté de faire annuler cette enquête devant les tribunaux pour ensuite se désister de sa procédure judiciaire. Elle était en arrêt de travail depuis un peu plus d'un an.

Elle avait fait l'objet d'un autre rapport accablant en mai dernier, celui d'une vérificatrice externe nommée par la ministre de la Justice d'alors, Stéphanie Vallée. Cette vérificatrice, l'ex-sous-ministre Lise Verreault, avait jugé que Mme Thermitus devait quitter la tête de la CDPDJ, car son style de gestion était inapproprié et elle n'était pas apte à « redresser la situation » au sein de cet organisme aux prises avec divers problèmes internes.

Jeudi, la ministre de la Justice et responsable de la CDPDJ, Sonia LeBel, s'est contentée de dire que « Mme Thermitus a pris sa décision » et que le gouvernement entend « pourvoir le poste le plus rapidement possible ».

- Avec la collaboration d'Hugo Pilon-Larose