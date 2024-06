(New Delhi) Un animal ressemblant à un léopard, aperçu dimanche soir en direct à la télévision lors de la prestation de serment du gouvernement indien, était en fait « un chat », selon la police.

Agence France-Presse

L’animal a traversé le palais présidentiel hautement gardé au cœur de la capitale New Delhi, passant à un cheveu des marches recouvertes de tapis rouge, juste au-dessus de l’endroit où étaient assis des dizaines de législateurs nouvellement élus, dont le premier ministre Narendra Modi.

Apparemment passée inaperçue sur le moment, alors que les soldats se tenaient au garde-à-vous et qu’un législateur signait des documents après avoir prêté serment d’allégeance à la Constitution, la créature a été repérée par des téléspectateurs.

La chaîne de télévision locale NDTV a qualifié l’animal de « mystérieux », en publiant un clip viral de la bête de couleur sable, extrait des images télévisées de l’évènement.

L’animal est apparu pendant moins de quatre secondes à l’écran, se déplaçant dans l’ombre et rendant difficile l’identification de taches.

Mais la police de Delhi a rejeté catégoriquement lundi toute théorie d’un « animal sauvage ». « L’animal filmé est un chat domestique ordinaire », a déclaré la police dans un message sur X. « Ne croyez pas ces rumeurs futiles ».

Une foule de milliers de personnes, dont des chefs d’État d’Asie du Sud, a assisté à la cérémonie au palais Rashtrapati Bhavan, et des millions d’autres l’ont regardée à la télévision.

Les médias indiens étaient divisés sur l’animal à longue queue.

Le Hindustan Times l’a décrit comme « un ami à fourrure à quatre pattes ».

Le Times of India a pris ses précautions et l’a qualifié de « créature ressemblant à un chat ». Mais le journal cite également un fonctionnaire anonyme du département des Forêts et de la Faune de Delhi, qui a déclaré que « l’animal ressemble à un chien ou à un chat ».

Les chiens et les chats des rues sont courants à Delhi, mais n’ont pas la taille apparente que l’on voit sur la vidéo.

Des léopards sont également aperçus de temps à autre en périphérie de la ville.

Les vastes terrains du palais présidentiel jouxtent la forêt de Delhi Ridge.

Le dernier guépard asiatique à avoir parcouru le sous-continent aurait été chassé en 1947 par un prince indien. L’année dernière, des guépards provenant de Namibie ont été relâchés dans le parc national de Kuno, une réserve située dans le centre de l’Inde.