Insolite

Un « bureau à bonbons » approvisionne exclusivement les sénateurs américains

(Washington) C’est un simple pupitre en acajou, comme celui des 99 autres sénateurs, mais celui-ci renferme un pouvoir secret sucré, capable de rassembler démocrates et républicains dans un Congrès américain profondément divisé : le « bureau à bonbons » abrite depuis plus d’un demi-siècle chocolats et confiseries.