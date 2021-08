Insolite

Le taureau Barney, qui a fui avant l'abattoir, toujours en cavale

(Mastic) Plusieurs jours après son évasion, un taureau de Long Island, dans l’État de New York, reste introuvable bien que des recherches soient menées par hélicoptère et avec des équipements de vision nocturne et qu’on tente d’attirer l’animal errant avec du grain et une vache.