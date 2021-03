Des Finlandais construisent le plus grand « manège de glace » au monde

(Lappajarvi, Finlande) Plusieurs jours à déneiger et à découper à la tronçonneuse un immense cercle de glace de plus de 300 mètres de diamètre pour le faire tourner sur un lac gelé : en Finlande, une équipe tente de battre le record du monde du plus grand « manège de glace ».