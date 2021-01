La US Fish and Wildlife Service enquête présentement sur les circonstances entourant la découverte d'un lamantin portant le nom « Trump » sur son dos.

La Presse

Le mammifère marin a été repéré au nord de Tampa. L'animal ne présente aucune blessure majeure.

« Trump » aurait été tracé dans l'algue se trouvant sur le dos du mammifère, et non gravé sur sa peau.

S'en prendre à un lamantin est un crime fédéral, passible d'une amende de 50 000 $US et d'une peine d'emprisonnement d'un an.