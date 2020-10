Six minutes. Kyle Burgess a été poursuivi par un cougar durant six longues minutes lors d'une sortie en course à pied samedi dernier en Utah.

La Presse

Après quelques jurons, cris et gestes de défense, le jeune homme de 26 ans a finalement réussi à faire fuir l'animal qui est retourné auprès de ses bébés. Depuis, Burgess a fait le tour des journaux et des télévisions pour raconter sa rencontre.

À voir en vidéo...