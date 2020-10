Le parc à thèmes Nijigen no Mori, situé sur l'Île d'Awaji (Japon), a inauguré une nouvelle attraction: un Godzilla grandeur nature.

La Presse

Les plus téméraires peuvent faire de la tyrolienne et atterrir dans la gueule du monstre aux dimensions XXL avec ses 23 mètres de hauteur et 55 mètres de longueur. Une salle de tir et un musée complètent l'attraction. C'est sans oublier le « curry Godzilla » qui attend les touristes affamés après avoir fait le plein d'émotions.

À voir en vidéo...