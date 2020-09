Afin de fêter le 30e anniversaire de la série Le Prince de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) qui a lancé la carrière de Will Smith, la célèbre maison utilisée pour les plans extérieurs est à la location sur Airbnb.

La Presse

« À partir du 29 septembre à 11h00, les habitants du comté de Los Angeles pourront réserver cinq séjours pour deux personnes dans l’aile du manoir occupé par Will, disponibles uniquement les 2, 5, 8 et 11 octobre. Le prix proposé – 30 dollars ! (40 dollars canadiens) – est symbolique des 30 années passées depuis la création de la série, » précise la plateforme de location.

