(Washington) Captain America, Iron Man, Thor, Spiderman… Les superhéros américains se sont mobilisés ces derniers jours pour saluer la bravoure d’un petit garçon de 6 ans défiguré après s’être interposé pour protéger sa petite sœur d’une attaque de chien.

Agence France-Presse

« Tu es un héros. Ce que tu as fait était si courageux, si altruiste. Ta sœur est très chanceuse de t’avoir pour grand frère. Tes parents doivent être si fiers de toi », a dit dans un message vidéo Chris Evans, qui incarne Captain America dans la saga Avengers dont le petit garçon est fan.

Bridger Walker, du haut de ses 6 ans, s’est dressé le 9 juillet devant un berger allemand qui allait s’en prendre à sa sœur de 4 ans.

Mordu à la joue, il a été opéré en urgence par un chirurgien plastique et a reçu 90 points de suture.

« Si quelqu’un devait mourir, j’ai pensé que ce devait être moi », aurait-il dit à ses parents selon ces derniers.

Son histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux américains et de nombreuses célébrités ont répondu à l’appel lancé sur Instagram par sa tante pour des mots de réconfort.

Parmi elles : Robert Downey Jr, interprète du superhéros Iron Man, qui a promis « quelque chose de spécial » à Bridger pour son prochain anniversaire.

Chris Hemsworth, qui endosse lui le costume de Thor dans plusieurs films de l’univers Marvel, a aussi salué le « courage incroyable » du petit garçon.

« Tu nous as tous impressionnés. Je sais que tu es fan des Avengers et nous serions honorés, moi et tous les autres, de te compter dans l’équipe », a-t-il lancé dans un message vidéo.