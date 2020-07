Shankar Kurhade a expliqué avoir eu l’idée de ce masque en or après avoir vu un reportage sur un homme qui en portait un en argent.

Un Indien porte un masque en or pour se protéger du coronavirus

(Pune) Un Indien a raconté avoir déboursé environ 4000 dollars pour un masque en or, réalisé sur mesure, supposé le protéger de l’épidémie de coronavirus qui frappe le pays.

Agence France-Presse

Huit jours ont été nécessaires pour permettre à des artisans de réaliser ce masque de 60 grammes recouvert de métal précieux, a expliqué Shankar Kurhade, un homme d’affaires de la ville de Pune, dans l’ouest de l’Inde.

« C’est un masque fin qui a de petits pores qui m’aident à respirer », a-t-il expliqué à l’AFP.

« Je ne suis pas sûr qu’il soit efficace pour me protéger du coronavirus alors je prends d’autres précautions », a-t-il cependant précisé.

Pour sortir, cet homme de 49 ans aime se parer de bijoux en or pesant un kilo, parmi lesquels un bracelet, un collier et des bagues qu’il porte à chaque doigt de sa main droite.

PHOTO REUTERS

M. Kurhade, qui possède une entreprise qui fabrique des hangars, a expliqué avoir eu l’idée de ce masque en or après avoir vu un reportage sur un homme qui en portait un en argent.

« Les gens me demandent des égoportraits », a-t-il raconté, « ils sont impressionnés quand ils me voient porter le masque en or sur les marchés ».

L’Inde a rendu obligatoire le port des masques dans les lieux publics afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays qui, jusqu’à présent, dénombre 650 000 contaminations et plus de 18 600 décès.