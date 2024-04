La mise en service des branches ouest et nord du REM reportée

Les antennes Deux-Montagnes et Anse-à-l’Orme du Réseau express métropolitain (REM), qui devaient être livrées fin 2024, sont reportées à 2025 en raison des travaux « d’une grande complexité » en cours dans le tunnel Mont-Royal. Des tests dynamiques seront néanmoins lancés sur ces tronçons d’ici quelques semaines.

C’est ce qu’a annoncé mercredi CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui gère le train léger. Dans un communiqué paru mercredi, l’organisation indique que ses équipes « ont multiplié les efforts pour optimiser les échéanciers », mais que « malgré tout, des travaux d’une grande complexité pour moderniser le tunnel Mont-Royal doivent se poursuivre ».

Résultat : les tests de ce segment « ne pourront pas commencer pour l’ouverture prévue initialement en fin 2024 et repousseront la mise en service pour l’antenne Deux-Montagnes et Anse-à-l’Orme », confirme la Caisse, sans toutefois s’avancer davantage sur un nouvel échéancier plus précis.

Selon les informations de Radio-Canada, qui a d’abord rapporté la nouvelle mercredi, la mise en service n’est pas non plus prévue pour les premiers mois de 2025. Il faut donc a priori s’attendre à un retard de plusieurs mois, voire près d’un an.

Quant au tracé devant relier l’aéroport au centre-ville, la livraison est toujours prévue en 2027 seulement, des travaux de construction de la station devant d’abord avoir lieu jusqu’en 2026. Aucun détail supplémentaire n’a été donné à ce sujet.

Un tunnel névralgique

En date d’aujourd’hui, le bureau de projet du REM dit avoir « complété l’ensemble des infrastructures » dans le tunnel Mont-Royal, où des explosifs découverts pendant le chantier, en 2020, avaient généré beaucoup de retard. Les travaux en sont maintenant à l’étape d’installation des systèmes pour l’exploitation du train.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le tunnel Mont-Royal

Jusqu’ici, 10 kilomètres de voie ont été mis à niveau et un mur de soutènement de 5,2 kilomètres a été reconstruit. Environ 400 mètres du tunnel ont aussi été réhabilités, tandis que les travaux d’excavation sont terminés aux stations Édouard-Montpetit et McGill. Idem pour les systèmes de ventilation. Il reste toutefois encore à installer des bornes, des capteurs et 600 kilomètres de câbles électriques.

« Une centaine de travailleurs se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7, pour maintenir la cadence des travaux dans le tunnel », assure CDPQ Infra.

Les tests dynamiques sur les voitures pourront commencer une fois ces travaux terminés, ce qui devrait être fait « dans les prochaines semaines sur le segment entre les stations Deux-Montagnes et Sainte-Dorothée », selon la Caisse de dépôt. Les essais se poursuivront ensuite de façon graduelle sur l’antenne Anse-à-l’Orme, au cours de la saison estivale.

Des tests devront aussi avoir lieu pour mettre à l’épreuve « l’intégration du réseau en construction » à celui qui est déjà en service, soit l’antenne inaugurée en juillet dernier entre la Rive-Sud et Montréal.

Rappelons néanmoins que des premiers trains ont circulé « à basse vitesse » à la fin février sur la future antenne Deux-Montagnes, entre le centre d’entretien de Saint-Eustache et la future station Sainte-Dorothée. Il ne s’agissait toutefois que d’essais préliminaires.

Selon un document de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) révélé par La Presse la semaine dernière, le REM présente pour le moment un déficit global de 26 millions. Avec des revenus totaux d’environ 57 millions et un coût global de 83,4 millions, le nouveau train léger de CDPQ Infra couvre environ 68 % de ses coûts.