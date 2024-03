« L’enjeu de l’insalubrité se voit partout à travers la ville, dans les quartiers centraux et périphériques, et ça prend des mesures très concrètes pour y remédier », a souligné le conseiller Julien Hénault-Ratelle, du parti Ensemble Montréal.

L’opposition à l’hôtel de ville demande à l’administration Plante de prendre une série de mesures pour améliorer la propreté et la salubrité partout à Montréal, au moment où l’arrivée du printemps révèle les détritus qui ont passé l’hiver sous la neige.

« L’enjeu de l’insalubrité se voit partout à travers la ville, dans les quartiers centraux et périphériques, et ça prend des mesures très concrètes pour y remédier », a souligné le conseiller Julien Hénault-Ratelle, du parti Ensemble Montréal, mercredi en conférence de presse dans le quartier Villeray.

« Ça concerne la collecte des ordures et du compost, le nettoyage des rues, mais également toute la question des rats », a-t-il ajouté, en faisant particulièrement référence à la situation dans le quartier Parc-Extension, où des demandes répétées ont été faites à l’administration pour combattre la prolifération des rongeurs.

L’opposition a demandé plusieurs fois des changements pour rendre la ville plus propre, affirme Stéphanie Valenzuela, porte-parole de son parti en matière d’environnement.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Stéphanie Valenzuela, porte-parole d’’Ensemble Montréal en matière d’environnement en compagnie du conseiller Julien Hénault-Ratelle d'Ensemble Montréal

Parmi les solutions proposées par Ensemble Montréal, on retrouve : Remplacer les poubelles ouvertes dans les lieux publics par des poubelles fermées et augmenter leur nombre ;

Augmenter la fréquence de la collecte des déchets dans les parcs ;

Déployer les brigades de propreté toute l’année ;

Implanter des puces RFID sur les bacs de compostage, d’ordures ménagères et de recyclage, comme l’a fait l’arrondissement de Saint-Laurent, permettant de suivre la performance de la collecte et de cibler les activités de sensibilisation ;

Offrir davantage de toilettes publiques ;

Installer plus de cendriers urbains et augmenter la fréquence des collectes de mégots ;

Mettre en place, lors de travaux nécessitant l’ouverture du système d’égouts, une procédure de gestion des rats systématique pendant la durée des travaux ;

Lancer une campagne de sensibilisation auprès des commerçants du secteur de l’alimentation pour le respect des règles d’hygiène et mieux documenter la présence de rats.

L’opposition demande aussi que la Ville mette se dote d’un règlement pour obliger les propriétaires à habiller la vitrine de leurs locaux commerciaux vacants, et à entretenir et nettoyer la façade de leur immeuble.

Quand on décide d’espacer la fréquence de collecte des déchets, comme il est prévu de le faire dans le quartier Parc-Extension pour les immeubles de neuf logements en plus, il est nécessaire d’offrir un meilleur accompagnement aux citoyens pour qu’ils s’adaptent au changement, réclame également Ensemble Montréal. La collecte des ordures s’effectue actuellement deux fois par semaine dans les grands immeubles de ce quartier, et elle doit être réduite à une seule fois en mai.