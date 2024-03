Alors que l’itinérance atteint des niveaux sans précédent au Québec, l’annonce de financement public pour un immeuble de 27 unités destiné à sortir des sans-abri âgés de la rue est bien accueillie, mais la Mission Old Brewery prévient qu’il faut encore plus de ce type de logements.

« C’est peut-être la période la plus difficile dans l’histoire de notre secteur, on n’a jamais vu autant de personnes [sans-abri]. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale et d’opioïde, dans une intensité qu’on n’a jamais vue. On doit presque chaque jour intervenir pour des surdoses », a souligné James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, lundi, qui a noté la présence de plus en plus importante de personnes âgées parmi la population itinérante.

« On a besoin d’investissements massifs pour cette population, le plus vite possible. Le budget s’en vient et nous espérons que le ministre [des Finances, Éric] Girard va investir de façon historique dans le logement. »

M. Hughes participait à une conférence de presse dans le quartier Saint-Michel, sur le boulevard Pie-IX, en compagnie d’élus pour annoncer les contributions fédérale, provinciale et municipale au projet de logements de la Mission Old Brewery, actuellement en chantier, dont l’ouverture est prévue pour l’automne 2024.

On y offrira des appartements à 27 personnes de plus de 50 ans, itinérantes ou à risque de le devenir, qui seront encadrées par des intervenants. Le projet de 12,5 millions a reçu 2,1 millions de la Société d’habitation du Québec par l’entremise du programme AccèsLogis, 6,1 millions du gouvernement fédéral dans le cadre de l’Entente Canada-Québec par l’Initiative pour la création rapide de logements, ainsi que 500 000 $ de la Ville de Montréal.

Les élus ont aussi annoncé un projet de 16 studios destinés aux jeunes qui se retrouvent en difficulté, notamment à la suite d’un passage par la DPJ. Ces logements, qui seront construits au coût de 5,3 millions, ont reçu 2,7 millions de Québec, 200 000 $ d’Ottawa et 700 000 $ de la Ville de Montréal.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a souligné que les futurs locataires de ces deux immeubles recevront l’aide du Programme de soutien au loyer, qui permet aux bénéficiaires de ne payer que 25 % de leur revenu pour se loger, alors que le reste est financé par Québec.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait référence au reportage publié samedi dans La Presse sur la présence de plus en plus grande de personnes âgées parmi les sans-abri. Selon elle, cela démontre l’ampleur des besoins.

« Les responsables des refuges nous disent qu’il y a beaucoup plus de demande, des femmes, des aînés, des jeunes. Les dernières années, il n’y a pas eu d’argent neuf investi de la part du gouvernement dans le logement social, et ça fait mal parce qu’on est un peu en rattrapage. Mais je sens qu’il y a enfin de la part de Québec une prise de conscience qu’on attendait depuis longtemps, » a mentionné Mme Plante.