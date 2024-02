Six mois après sa refonte imposée par l’entrée en service du Réseau express métropolitain (REM), qui avait provoqué plusieurs plaintes chez les usagers, la situation se stabilise chez exo. Le transporteur affirme observer une baisse des plaintes de l’ordre de 80 % et une hausse de l’achalandage oscillant entre 6 et 9 %, selon le secteur.

« On avait un nouveau réseau et comme dans la majorité des grands projets, c’était normal qu’il y ait un changement d’habitude. Plus les gens ont commencé à connaître le nouveau réseau, moins on observait d’insatisfaction et plus on comptait d’usagers », affirme le porte-parole de la société de transport, Jean-Maxime St-Hilaire, en entrevue.

Cet été, La Presse avait rapporté que les plaintes de citoyens s’accumulaient sur les réseaux sociaux depuis que les autobus d’exo ne peuvent plus traverser le pont Samuel-De Champlain. Les circuits ont depuis été réorganisés de façon à desservir les banlieues entre elles, en se connectant au REM jusqu’au centre-ville.

Plusieurs villes ont été touchées par la refonte, dont La Prairie, Candiac, Delson, dans le secteur Le Richelain/Roussillon, mais aussi toute la zone incluant Chambly, Richelieu et Carignan. Les usagers dénonçaient notamment une multiplication des correspondances, un allongement des temps de déplacement et des parcours globalement plus difficiles depuis la refonte.

Quelques changements ont depuis été apportés. Les horaires ont par exemple été revus pour s’arrimer avec ceux des institutions scolaires et des cégeps et le périmètre de service de certaines lignes a été augmenté, pour desservir plus d’usagers.

Moins de plaintes, plus d’usagers

Résultat : les plaintes ont réduit de 80 % dans les deux secteurs en six mois. L’achalandage a quant à lui augmenté de 9 % dans Chambly-Richelieu-Carignan, avec un bond de 14 122 à 15 365 déplacements, et de 6 % dans Le Richelain/Roussillon, soit une hausse de 33 378 à 35 443 trajets. Ces données ont été prises lors de la semaine du 29 janvier 2024, puis comparées à la semaine du 30 janvier 2023, un an plus tôt.

Les deux zones présentent respectivement une ponctualité à l’arrêt – soit la proportion d’autobus qui arrivent avec 5 minutes et moins de retard à chaque station –, de 82,7 % et 89,6 % à l’heure actuelle. La livraison de service, elle, atteint 99,95 % et 98,67 %.

Exo affirme avoir commandé un récent sondage pour appuyer cette tendance. Le coup de sonde a notamment confirmé que « les clients affirment apprécier particulièrement les nouvelles lignes d’autobus permettant d’accéder au REM et aux gares de trains de banlieue, […] ainsi que les heures de services allongées du nouveau réseau », soutient le transporteur.

Le directeur exécutif à l’exploitation d’exo, Marc Rousseau, a parlé mercredi d’une « amélioration significative de la fiabilité du nouveau réseau d’autobus en six mois ».

« Nos équipes d’opération et de planification du réseau ont travaillé fort, en collaboration avec nos partenaires, pour identifier des solutions concrètes afin de répondre aux demandes des usagers. Nous continuons de suivre les indicateurs de performance de près pour améliorer la fiabilité du réseau en continu », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.