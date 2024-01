Le prolongement du métro et la construction d’un tramway jusqu’au centre-ville font partie des scénarios considérés pour offrir du transport collectif dans le sud-ouest de Montréal.

Ce qu’il faut savoir L’ARTM a présenté six scénarios possibles pour l’extrémité ouest de la « ligne rose » promise par Valérie Plante en 2017.

La possibilité de prolonger le métro à l’ouest de la station Angrignon est notamment sur la table, tout comme la création d’un tramway ou d’un service rapide par bus.

L’ARTM relançait lundi ses consultations, qui avaient été suspendues l’automne dernier par Québec.

Des options moins ambitieuses, comme un service rapide par bus (SRB) de 8 kilomètres entre le métro Angrignon et la 32e Avenue à Lachine, sont aussi sur la table.

Ces scénarios ont été rendus publics lundi par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui commence ces jours-ci ses consultations pour le projet du « Grand Sud-Ouest », une transposition de l’extrémité ouest de la fameuse « ligne rose » promise par Valérie Plante en 2017.

« L’ARTM et ses partenaires étudient six scénarios de tracés et de modes de transport structurants pour répondre aux besoins de la population », a affirmé Patrick Charpentier, qui mène le projet au sein de l’organisation. L’ARTM dit vouloir « le bon mode au bon endroit ».

Cinq des six scénarios correspondent à une nouvelle ligne de tramway ou de SRB. L’autre scénario préconise un prolongement de la ligne verte du métro à l’ouest de la station Angrignon.

Dans tous les cas, ces lignes desserviraient un « tronçon commun », situé entre le métro Angrignon et la 32e Avenue à Lachine, en passant notamment par une emprise ferroviaire qui longe la rue Victoria. Cette artère, ainsi que le boulevard Newman et l’avenue Dollard, est assez large pour accueillir une nouvelle ligne de transport, selon l’ARTM. Le tronc commun « permet de desservir de nombreux pôles générateurs de déplacements comme les Galeries Lachine, la Place Newman, le Carrefour Angrignon, de même que plusieurs écoles secondaires et établissements de santé ».

Deux des scénarios poussent davantage vers le centre-ville à travers les arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest : l’un jusqu’au métro Lionel-Groux, l’autre jusqu’au métro Square-Victoria via la rue Saint-Jacques.

Trois des scénarios rallongent vers l’ouest pour arriver jusqu’à la gare Dorval, à 600 mètres de l’aérogare de Montréal-Trudeau.

Tous les tracés passent par des zones « de développement et de redéveloppement », permettant de croire que les quartiers se densifieront autour du transport structurant et « laissant ainsi présager une augmentation de la demande future », a indiqué Patrick Charpentier.

Un mois de consultations

Les tracés précis sont toutefois à prendre avec un grain de sel.

« Ce sont des scénarios “non optimisés”. On va à la rencontre de la population entre autres pour prendre connaissance des commentaires, des observations que les gens pourraient avoir. On va venir bonifier les scénarios à la lumière des observations que les gens ont », a affirmé M. Charpentier en entrevue téléphonique. « Les gens peuvent commenter l’ensemble des propositions dans leur entièreté. »

La population de ces secteurs de Montréal est appelée à se prononcer sur son scénario favori par l’entremise d’une plateforme virtuelle. Des rencontres publiques d’information sont aussi prévues à Verdun, LaSalle, Dorval et Lachine cette semaine et la semaine prochaine.

La période de consultation doit se terminer dans un mois.

Cette consultation devait se tenir l’automne dernier, mais sa tenue avait été suspendue à la demande de Québec.

« Rassurée », Plante n’exprime pas de préférence

Lundi, l’administration Plante n’a pas voulu exprimer sa préférence pour l’une ou l’autre des options sur la table.

« Nous sommes rassurés que les consultations publiques entourant la ligne rose reprennent aujourd’hui, a indiqué Simon Charron, attaché de presse au cabinet de la mairesse de Montréal. La ligne rose, le projet structurant de l’Est et la ligne bleue sont des projets qui doivent continuer d’être développés de façon prioritaire. »

« Avec le développement du quartier Lachine-Est et le pôle économique du secteur, on a une opportunité historique de développement économique et ça commence par un mode de transport, a-t-il ajouté. On invite la population à participer en grand nombre. »