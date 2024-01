Montréal veut une ligne de transport en commun – peut-être un tramway – sur la rue Jean-Talon Ouest, du boulevard Cavendish jusqu’à l’avenue du Parc, a appris La Presse.

Ce projet d’environ six kilomètres s’insérerait dans un réaménagement complet de l’artère, prévoyant aussi la construction de la plus longue « autoroute à vélos » de toute la ville.

La ligne de transport et la piste cyclable desserviraient notamment le quartier de 12 500 logements qui doit voir le jour sur les terrains de l’hippodrome et dans les environs.

Dans le contexte de développement, il est « évident de réfléchir à une offre structurante de transport collectif et actif », a indiqué le cabinet de Valérie Plante, jeudi, dans une déclaration écrite. Aucun élu n’était disponible pour une entrevue.

« Le tramway est un excellent exemple de ce qui pourrait être proposé tout comme le Service rapide par bus (SRB), à l’image du réaménagement prévu pour le boulevard Henri-Bourassa, a continué l’attaché de presse Simon Charron. Nous allons étudier attentivement les propositions qui nous seront soumises. »

Le cabinet de la mairesse confirmait ainsi des informations contenues dans des documents d’appel d’offres, rendus publics l’automne dernier. Ceux-ci évoquent « l’implantation d’un mode de transport structurant sur la rue Jean-Talon », de Cavendish à l’avenue du Parc. Cette proposition devrait être incluse dans le nouveau Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) de la Ville, attendu pour cette année. Le raccordement du boulevard Cavendish – actuellement coupé en deux par une gare de triage – est aussi au programme.

Projet de prolongement de la rue Jean-Talon Ouest ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Ce plan, inséré dans un document de la Ville de Montréal, montre le projet de raccordement de Cavendish, Jean-Talon et Royalmount, ainsi que le projet de prolongement de la rue Jean-Talon.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL Ce plan, inséré dans un document de la Ville de Montréal, montre le projet de raccordement de Cavendish, Jean-Talon et Royalmount.



La rue Jean-Talon Ouest fait deux ou trois voies de large sur le tronçon concerné et comporte un terre-plein central par endroits. Elle est bordée par une voie ferrée. L’artère sépare Côte-des-Neiges (au sud) de Mont-Royal (au nord) et traverse Parc-Extension. Dans les plans de Montréal, Jean-Talon Ouest serait d’ailleurs prolongée d’un kilomètre, pour rejoindre le raccordement de Cavendish.

Une idée à préciser

L’hypothèse d’un tramway pour desservir le futur quartier Namur-Hippodrome n’est pas nouvelle. « J’aime bien ça comme idée », avait dit la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, au printemps dernier. « Il faut qu’on soit en mesure de rêver. Et je pense qu’un secteur comme Namur-Hippodrome […], c’est un endroit où on devrait se permettre de rêver. »

En 2008, l’administration montréalaise de l’époque avait évoqué le scénario d’une toute petite ligne de tramway pour relier les terrains de l’hippodrome au métro Namur, tout près.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Savard, fondateur de l’organisme Vivre en ville

Christian Savard, fondateur de l’organisme Vivre en ville, se réjouit de voir un nouveau projet de transport collectif proposé, mais souligne qu’une unique ligne de tramway de six kilomètres serait coûteuse à exploiter.

Si un tel projet voit le jour, il faudrait nécessairement que ce soit en vue du développement d’un réseau plus étendu, selon M. Savard.

« Je trouve ça tard d’arriver à ça, après toutes les années où on parle » du développement du quartier Namur-Hippodrome, a-t-il continué. « Rendu en 2024, qu’on ne sache pas encore comment on va le desservir, c’est un peu décevant. Je n’ai pas envie de lancer la pierre uniquement à cette administration-là, c’est une procrastination collective. »

Piste cyclable de 11 km

En plus d’une ligne de transport en commun, la Ville de Montréal voudrait établir une piste cyclable bidirectionnelle de quelque 11 kilomètres sur la rue Jean-Talon, du boulevard Cavendish jusqu’au boulevard Pie-IX. Cette ligne du Réseau express vélo (REV) serait plus longue que toutes les pistes actuelles.

« Le réaménagement et le prolongement de la rue Jean-Talon Ouest est l’occasion de revoir l’affectation de cette emprise publique actuellement aménagée pour l’automobile, et de planifier un partage plus équitable avec les modes de transport actif et collectif », indiquent les fonctionnaires municipaux dans leur document d’appel d’offres. Cette démarche, qui s’est conclue juste avant les Fêtes, visait à trouver des ingénieurs qui travailleront sur la transformation de l’artère.

L’implantation de la piste cyclable se ferait par phases. « Un premier tronçon transitoire entre la rue Boyer et la 1re Avenue [est] déjà en conception », indique le document. La section à l’extrême est, de la 22e Avenue au boulevard Pie-IX, serait construite en même temps que la ligne bleue.

« Des détails quant au tracé et au type d’aménagement privilégiés commenceront à être évalués dans le cadre des études d’avant-projet, a indiqué le cabinet de Valérie Plante. De la même manière que pour nos autres projets de réaménagement, ceux sur Jean-Talon se feront en concertation avec les milieux. »