Pistes cyclables Le REV Saint-Denis plus populaire que jamais

Avec plus de 1,5 million de passages au compteur en 2023, un record, le Réseau express vélo (REV) Saint-Denis continue à prendre de la vitesse. Et même chez les commerçants de l’artère, d’abord réfractaires, la piste cyclable fait de plus en plus d’adeptes.