Pas un flocon ne couvre encore Montréal, mais la Ville est déjà à pied d’œuvre, ces jours-ci, pour s’attaquer à ses neiges éternelles. À coup de bulldozers et de pelles mécaniques.

Noir, sale et rempli de détritus, le gigantesque banc de neige glacée au fond du dépôt à neige Saint-Michel a survécu à l’été. À plusieurs étés, en fait.

« J’ai encore de la neige de 2008 là-dedans », assure Giovanni Scattone, contremaître des lieux, au milieu des bruits de chantier. Il observe les opérations du quai de déchargement. L’hiver, jusqu’à 300 camions à l’heure viennent décharger des tonnes de neige au fond de l’ancienne carrière Francon.

La fosse est immense. Près de 100 terrains de soccer. Mais M. Scattone et ses équipes commençaient chaque hiver avec un peu plus de neige au fond du trou et donc plus de risques de problème – voire de blocage total du quai de déchargement – en cas d’hiver particulièrement rigoureux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’ancienne carrière Francon est située dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

« L’hiver passé, ç’a été un gros défi », décrit le contremaître. Plus de 2,5 mètres de neige sont tombés, faisant monter la montagne jusqu’à la hauteur du quai de déchargement. De la machinerie spécialisée doit alors être utilisée pour tenter de repousser la neige plus loin. Une tâche complexe.

Toujours prêt

La Ville a donc décidé, depuis deux ans, d’employer la méthode forte : un mois d’attaques incessantes, chaque automne, par trois conducteurs de machinerie lourde, afin de faire baisser le niveau « de base » de la congère.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Trois conducteurs de machinerie lourde sont à pied d’œuvre afin de faire baisser le niveau de la neige accumulée.

Parce qu’en plein cœur de l’hiver, Montréal ne peut pas se permettre de perdre le site où elle déverse jusqu’à 40 % de sa neige.

« Nous, notre rôle, c’est de garder une fluidité. Il ne faut pas arrêter le trafic » des camions de neige qui viennent décharger leur contenu, explique Giovanni Scattone.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Giovanni Scattone, contremaître du dépôt à neige

Quand la Ville déclare un chargement, je ne peux pas lui dire que je ne suis pas prêt. Giovanni Scattone, contremaître du dépôt à neige

Les travailleurs grugent donc ce glacier urbain, tentant surtout d’enlever la couche de glace et de gravier qui forme « une sorte de couche protectrice » sur la neige, détaille Philippe Sabourin, porte-parole corporatif pour la Ville de Montréal. « On travaille la neige, on accélère la fonte. » M. Sabourin ne se fait pas d’illusions : ils n’en viendront pas à bout pendant leur mois de travail. Mais chaque mètre gagné est crucial pour donner de l’espace aux déchargements. Au moment du passage de La Presse, on estimait sa hauteur à entre 30 et 45 mètres.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’ancienne carrière Francon

Le travail est extrêmement délicat, puisque les lourdes machines montent directement sur la masse que les travailleurs doivent détruire. Ils doivent travailler en palier et être très prudents pour éviter que la glace ne s’effondre sous eux.

L’eau de fonte, pour sa part, forme deux grands lacs (« très salés », foi de Giovanni Scattone) au fond de la carrière. Un premier filtrage grossier est effectué, puis elle est pompée des dizaines de mètres plus haut jusqu’au réseau d’égout de la métropole.

Décharger des déchets

En plus du gravier, le sale glacier de la carrière Francon contient aussi une quantité impressionnante de détritus.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La carrière Francon contient une quantité impressionnante de détritus.

La plupart sont des déchets abandonnés dans la rue et qui sont passés par une souffleuse.

Tout ça pourrait être recyclé. Et ça endommage notre matériel aussi. Philippe Sabourin, porte-parole corporatif pour la Ville de Montréal

D’autres ne sont pas là par inadvertance. Des dizaines – voire des centaines – de pneus sont éparpillés au pied de la montagne. « L’année passée, on a eu une petite surprise », a expliqué M. Scattone. Un camionneur a apparemment caché une cargaison de pneus destinée au dépotoir sous un peu de neige pour épargner les frais d’enfouissement. Et avec des centaines de camions à l’heure, difficile de trouver le coupable, même avec un système de surveillance par caméras.