Communauto appelle ses utilisateurs à la vigilance en lien avec une vague de vols de véhicules perpétrés dans certaines stations ces dernières semaines. Les voleurs réussissent à avoir accès aux voitures en raison de la négligence de certains utilisateurs.

L’entreprise d’autopartage a écrit à ses membres récemment pour les aviser qu’elle était aussi touchée par la hausse des vols de voitures frappant Montréal. « En tant qu’autopartageur, il est de votre responsabilité de vous assurer que toutes les portes soient bien verrouillées et que le trajet soit bien terminé, sans quoi vous pourriez être tenu responsable de ce qui se passe après avoir quitté le véhicule », avise l’entreprise.

Essentiellement, les vols surviennent parce que les clients ne procèdent pas à la fermeture manuelle de leur trajet, en ne comptant que sur le verrouillage automatique après trois minutes, un délai suffisant pour que les voleurs accèdent au véhicule.

Joint à ce sujet, le vice-président de Communauto, Marco Viviani, affirme que le phénomène s’est aggravé depuis quelques semaines.

Il y a eu une fin de semaine en particulier où on a eu une dizaine de voitures qui ont été prises sans permission. Depuis, ç’a été quelques cas par semaine. C’est sûr que ça nous préoccupe. Marco Viviani, vice-président de Communauto, en entrevue avec La Presse

La plupart du temps, l’organisme réussit à retrouver les véhicules grâce à deux systèmes de géolocalisation distincts. Il reste que ces vols compliquent le travail des employés au quotidien.

« On a plusieurs abonnés chaque jour, donc quand on s’aperçoit que la voiture n’est pas là où elle devrait être, on est en mesure de la retrouver et de la récupérer assez rapidement. C’est sûr que si le voleur démonte la voiture complètement, c’est un autre enjeu, mais ça n’arrive pas vraiment souvent, pour ne pas dire jamais », affirme M. Viviani à ce sujet.

Appel à la vigilance

A priori, seules quelques stations seraient visées pour le moment. Les secteurs n’ont pas été précisés par mesure de prudence. « C’est un groupe de personnes qui ont identifié que les usagers ont pris l’habitude de ne pas fermer les voitures. Ils traînent un peu autour et vont ensuite voler les clés, et donc les véhicules. Pour l’instant, c’est assez circonscrit et localisé », soutient M. Viviani.

N’empêche, tout cela survient alors que les vols de voitures sont devenus un véritable fléau à Montréal et dans la région métropolitaine. Le phénomène est en forte hausse depuis quelques années ; plus de 800 véhicules sont volés chaque mois sur l’île de Montréal. Les véhicules volés sont généralement envoyés à l’étranger à partir du port de Montréal, dans des conteneurs.

Récemment, le phénomène a continué de s’intensifier à Montréal. Le SPVM a fait état de 5920 vols durant les 6 premiers mois de 2023, une augmentation de 35 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le vol de voitures devrait ainsi atteindre de nouveaux sommets, 2022 ayant déjà été une année record.

Dans son avis aux membres, Communauto avance très clairement : « Dans les circonstances, nous comptons également sur votre vigilance et [vous demandons] de faire preuve d’un maximum de précaution si d’autres personnes se trouvent à proximité au moment de terminer un trajet. »

« Ces précautions contribueront grandement à la sécurité de nos véhicules et éviteront toute mauvaise surprise », ajoute l’entreprise d’autopartage.

Vers un temps des Fêtes achalandé

Par ailleurs, la période du temps des Fêtes s’annonce encore une fois cette année « compliquée » pour Communauto. Les 90 stations-zones implantées au printemps, pour rendre les véhicules réservés dans de plus larges périmètres, seront retirées avec l’arrivée de l’hiver.

« Ça veut dire qu’on rapatrie environ 350 véhicules en station au réseau FLEX. En proportion, on va donc avoir moins de véhicules en station qu’on peut réserver à l’avance. On évalue qu’à partir de la semaine prochaine, toutes les voitures en station seront réservées », affirme Marco Viviani.

Afin de maximiser la disponibilité des véhicules, une pénalité de 20 $ par jour sera cette année imposée à toute personne qui annulerait ou raccourcirait une réservation touchant les 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier, inclusivement.

Seules les journées retranchées avant le 24 décembre seront soumises à cette pénalité, dans l’objectif d’éviter que « certaines personnes abusent de la flexibilité de [la] politique d’annulation et de modification », affirme l’organisation dans un avis interne.

Chaque année, le défi demeure de recevoir toutes les voitures commandées, les difficultés d’approvisionnement touchant toujours fortement le secteur de l’automobile depuis la pandémie de COVID-19. « L’an passé, on avait eu environ 60 % de nos provisions. Cette année, ça tournait autour de 75 %, donc ça s’améliore, mais ça reste un défi », conclut le vice-président.