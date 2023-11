Le chef de gang Gregory Woolley tué par balle devant sa conjointe et son nouveau-né

Le chef de gang Gregory Woolley a été assassiné par balle vendredi matin à Saint-Jean-sur-Richelieu devant sa conjointe et son enfant, un nouveau-né.

Le caïd est mort des suites de ses blessures, d’après nos informations.

Il a été abattu vers 10 h 30 alors qu’il se trouvait près de son VUS blanc de marque Lamborghini, dans un stationnement situé près du CLSC Vallée-des-Forts, sur le boulevard du Séminaire Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un immense périmètre a été érigé, aux abords duquel plusieurs curieux se sont attroupés en après-midi.

Selon nos informations, Gregory Woolley était avec sa conjointe et leur enfant, un nouveau-né d’à peine trois jours, lorsqu’il a été atteint par balle.

L’enquête, qui avait été initiée par la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, a été transférée à la Division des Crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.

Un VUS noir de marque Range Rover incendié a été découvert vers 11 h 30 à l’angle des rues Sébastopol et Favard, dans le secteur Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal. Il n’est pas exclu que cette découverte puisse avoir un lien avec le meurtre de Woolley, selon des sources.

La résidence de Gregory Woolley à Saint-Jean-sur-Richelieu avait été la cible d’un cocktail Molotov en août 2022.

En mai précédent, des coups de feu avaient été tirés sur la maison voisine, mais les enquêteurs de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu croient que le suspect s’était trompé de maison et que c’est celle de Woolley qui aurait dû être ciblée.

Un acteur majeur

Depuis sa libération conditionnelle en 2020, Gregory Woolley, 51 ans, anciennement très proche des Hells Angels, était considéré par la police comme un proche du clan des Siciliens de la mafia montréalaise.

En octobre 2018, il avait plaidé coupable à des chefs de gangstérisme, complot et trafic de stupéfiants déposés dans la foulée de l’opération Magot-Mastiff, réalisée en novembre 2015, et il avait été condamné à une peine de huit ans.

Avant son arrestation à l’issue de l’enquête Magot-Mastiff, Gregory Woolley était considéré par la police comme l’un des chefs d’une alliance mafia-motard-gang qui dirigeait le crime organisé montréalais.

Il avait pris beaucoup de place dans la métropole entre 2012 et 2015, alors que la plupart des Hells Angels arrêtés après l’opération SharQc en 2009 étaient toujours détenus ou devaient respecter des conditions.

Il avait notamment été à l’origine d’une fusion des gangs de rue d’importance de la métropole.

Homme de confiance du défunt parrain Vito Rizzuto, il a également profité de cette période pour se rapprocher de Stefano Sollecito, que la police considérait comme le chef de la mafia montréalaise à l’automne 2015.

« Il surveille mon dos, je surveille le sien », avait dit Sollecito au sujet de Woolley dans une conversation captée par les enquêteurs dans le bureau de l’ancien criminaliste Loris Cavaliere durant le projet Magot-Mastiff.

Selon nos informations, le clan des Siciliens avait donné à Woolley une partie des profits des paris sportifs illégaux et du prêt de la mafia, communément appelé le « Livre » dans le milieu.

Lors de sa dernière incarcération, Woolley avait également été accusé d’avoir comploté, avec le défunt chef de guerre des Hells Angels, Maurice Boucher, le meurtre du caïd Raynald Desjardins, mais la poursuite avait abandonné l’accusation par la suite.

« Le meurtre de Gregory Woolley est un symbole majeur. On vient d’éliminer le bras armé de l’organisation qui avait accès à ses services. C’est un tournant pour l’avenir du crime organisé montréalais. Woolley était un individu très puissant qui avait accès à beaucoup de gens et qui était très respecté par certaines organisations du crime organisé. Il était, je crois, de la liste des dix individus les plus importants du crime organisé montréalais », nous a confié, sous le couvert de l’anonymat, un observateur qui connaît très bien le crime organisé montréalais.

Une année sanglante

Le crime organisé montréalais a été secoué par des évènements importants ces derniers mois.

Leonardo Rizzuto, fils cadet de l’ancien parrain de la mafia Vito Rizzuto, a été victime d’une tentative de meurtre à la mi-mars, à Laval.

En mai suivant, Claudia Iacono, conjointe d’un individu relié à la mafia, Anthony Gallo, a été tuée, mais la police croit que c’est son mari qui était visé.

Le 5 juin, Francesco Del Balso, ancien lieutenant du clan Rizzuto rallié aux Hells Angels de Montréal, a été assassiné, vraisemblablement en représailles à l’attentat contre Leonardo Rizzuto.

Selon nos informations, l’alliance entre le clan sicilien de la mafia et les motards, qui existait depuis une dizaine d’années à Montréal, est aujourd’hui évaporée.

Les groupes feraient leurs affaires séparément, chacun de leur côté, attendant de voir ce qu’il se passera à l’issue d’une grande enquête que le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont commencé l’an dernier autour des révélations d’un ancien tueur à gages du crime organisé devenu collaborateur, Frédérick Silva.

Cette enquête pourrait permettre d’élucider des dizaines de meurtres et de tentatives de meurtre commis au sein du crime organisé montréalais depuis plusieurs années.

