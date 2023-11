Les murs antibruit seront plus « absorbants » et plus hauts

La mobilisation des citoyens de Verdun, aux abords du pont Samuel-De Champlain, a porté ses fruits. Les murs antibruit seront remplacés et rehaussés pour réduire le son dérangeant des voitures le long de l’autoroute 15, à l’approche du pont.

L’histoire jusqu’ici Avril 2021 Les citoyens haussent le ton et exigent des réponses. Octobre 2021 Le groupe SSL reconnaît que le bruit dépasse les critères prévus et s’engage à s’améliorer. Octobre 2023 Aucune mesure n’est encore prise et le quartier dénonce le silence des autorités fédérales dans le dossier. Novembre 2023 Des murs antibruit revus et rehaussés sont finalement annoncés. Les travaux dureront trois semaines.

« Notre but, c’est vraiment de réduire le bruit reçu et perçu. Les panneaux vont être revus avec un matériau plus absorbant et la surface va être trouée, ce qui la rendra moins sujette à la réverbération, autrement dit au bruit qui rebondit », explique Martin Chamberland, porte-parole du Groupe signature sur le Saint-Laurent (SSL), responsable de l’entretien et de l’exploitation du corridor routier menant au pont.

Dès octobre 2021, dans une présentation publique faite devant les citoyens, le groupe SSL avait reconnu que les niveaux de bruit « dépassent les critères » dans le secteur de Verdun, le long de l’autoroute 15, entre le boulevard LaSalle et la rue Wellington.

Au Québec, le niveau sonore le long des autoroutes ne doit généralement pas dépasser 65 décibels, selon la politique sur le bruit routier du gouvernement provincial. Des relevés faits par les résidants ont toutefois indiqué plus de 70, voire 80 décibels à l’heure de pointe.

C’est de là qu’une mobilisation citoyenne s’était organisée pour réclamer plus de mesures d’atténuation. Plus récemment, à la mi-octobre, des résidants avaient même dénoncé dans La Presse le fait qu’aucune mesure n’était mise en place deux ans plus tard et qu’aucune communication n’était assurée avec eux.

Or, voilà : cette semaine, le quartier a été pris par surprise, alors que plusieurs avis écrits ont été distribués aux portes pour annoncer le début des travaux. Ceux-ci ont été lancés vendredi soir et se poursuivront jusqu’au 8 décembre, soit durant trois semaines.

« Nous sommes confiants que ces nouveaux murs antibruit amélioreront l’environnement sonore », indique SSL dans cet avis, en ajoutant qu’un « suivi de la performance des nouveaux murs antibruit et une communication avec les citoyens seront réalisés au printemps 2024 ».

1,5 m de plus

Selon ce document, la hauteur des murs antibruit sera rehaussée de 1,5 m sur le secteur central, puis d’entre 0,5 m et 1 m à gauche et à droite. Vers les extrémités du mur, soit près du boulevard LaSalle et de la rue Wellington, la hauteur demeurera toutefois inchangée.

PHOTO FOURNIE PAR GROUPE SSL Image tirée de l’avis envoyé aux citoyens

Pour l’instant, aucune intervention n’est prévue de l’autre côté de l’autoroute, où le nombre de plaintes est « moins important », affirme M. Chamberland. D’autres travaux pourraient toutefois suivre dans l’avenir, précise-t-il.

Joint au téléphone, un résidant engagé qui demeure dans le secteur depuis bientôt dix ans, Alexis Dorais-Joncas, évoque une « agréable surprise ». « On ne pensait pas que ça serait avant l’hiver et c’est tant mieux. Ce qu’on déplore, cela dit, c’est qu’ils ont sauté l’étape de parler avec les citoyens », dit-il.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Alexis Dorais-Joncas, résidant du quartier qui borde l’autoroute 15, non loin du pont Samuel-De Champlain

Groupe signature sur le Saint-Laurent devait en effet tenir une rencontre citoyenne avant la fin de 2023 pour faire part aux résidants de son plan d’action. Cela n’a finalement jamais été fait pour « une question de timing », soutient Martin Chamberland. « On a un peu été pris par l’hiver qui s’en vient et si on voulait faire les travaux, il fallait procéder rapidement », évoque le porte-parole.

L’arrondissement a dû tenir une « séance extraordinaire » le 9 novembre dernier pour permettre à l’entrepreneur de réaliser des travaux de nuit et à l’extérieur des périodes permises par la loi municipale.

« On se demande aussi avec plusieurs citoyens pourquoi ils ne sont pas allés un peu plus loin vers le nord et le sud, tant qu’à refaire de nouveaux murs antibruit. Là, ça stoppe net à Wellington et à LaSalle. On se demande si ça va vraiment régler le problème aux extrémités du mur », songe Alexis Dorais-Joncas.

Des entraves en vue

Bref, qui dit travaux dit entraves à la circulation. Et elles seront somme toute assez nombreuses pour laisser les équipes travailler. À noter : aucune entrave n’est prévue en direction nord sur l’autoroute 15.

De jour et la fin de semaine, d’abord, une voie sera retranchée sur l’autoroute 15 Sud entre l’entrée Atwater et la sortie 60. La bretelle d’entrée de l’avenue Atwater vers l’autoroute sera aussi souvent bloquée en journée, tout comme la bretelle de la sortie 60. La rue Jacques-Lauzon perdra aussi une voie de circulation.

La nuit, ce sera deux voies de l’autoroute 15 Sud qui seront retranchées. L’une des deux rouvrira vers 6 h 30 le matin. En principe, ce sera la voie de droite qui demeurera fermée en tout temps, de jour comme de nuit.