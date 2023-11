(Montréal) Un total de 188 nouvelles places d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance et du financement pour élargir les services de certains refuges : Montréal obtient un total de 9,7 millions de dollars de Québec pour soutenir sa population de sans-abri cet hiver.

C’est ce qu’a annoncé le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant à Montréal vendredi. Il était accompagné pour l’occasion par Pierre Fitzgibbon, qui est notamment ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Cette somme de 9,7 millions fait partie des 15,5 millions annoncés en septembre par Québec pour financer des projets de refuges à la grandeur de la province. Cette annonce avait été faite dans la foulée du dénombrement de 2022 montrant une augmentation de l’itinérance partout dans la province.

« Les refuges permettent d’accueillir les gens [en situation d’itinérance], ils sont un premier pas vers la réaffiliation, a expliqué M. Carmant en conférence de presse. Les services qu’on offre, on ne parle plus juste de mesures hivernales. On parle de choses qui vont être en place 24/7, toute l’année, ajoute-t-il. Ça permettra d’augmenter le nombre de lits sur le territoire et d’augmenter le nombre de places 24/7 sur le territoire. »

Pour Valérie Plante, cette annonce en est une « importante ». « Le froid s’en vient, et on a cette volonté là commune de se dire que tout le monde a le droit d’être au chaud, en sécurité, et d’être accueilli avec bienveillance », a-t-elle martelé.

La présence du ministre Fitzgibbon à cette conférence de presse témoigne de l’engagement de Québec envers la question de l’itinérance, a ajouté Mme Plante. De plus, le fait qu’une importante part des montants alloués par Québec vienne à Montréal témoigne du fait que la métropole compte près de la moitié de toutes les personnes en situation d’itinérance de la province, ajoute Mme Plante.

« Je me réjouis de cet important investissement, qui fera une importante différence sur le terrain, a aussi insisté M. Fitzgibbon, en conférence de presse. La situation de l’itinérance reste difficile dans la métropole. L’aide ne peut tomber plus à point qu’aujourd’hui. »

5500 places à Montréal

À l’heure actuelle, Montréal dispose de 5500 places pour les personnes en situation d’itinérance, selon le site internet Santé Montréal mis à jour jeudi. Ces places comprennent des places transitoires, des ressources d’hébergement en dépendance, des centres de crise, des hôpitaux et des logements sociaux et supervisés.

De ce nombre, 1600 places sont des places d’hébergement d’urgence. Les sommes annoncées jeudi permettront de consolider celles-ci, d’ajouter des services ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7, et d’ajouter 188 places additionnelles, a affirmé M. Carmant.

Des organismes montréalais ont levé la main pour recevoir ces fonds et bonifier leurs services ou ajouter des places, a expliqué devant les journalistes Catherine Giroux, cheffe du service régional de l’itinérance pour le CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

À titre d’exemple, la conférence de presse s’est tenue dans les locaux en rénovation de l’organisme le Centre des femmes de convictions de Montréal, situé sur la rue Crémazie Est, à Montréal. Ce centre ouvert en mars dernier accueille 15 femmes en situation d’itinérance à la fois. Sa capacité devrait doubler le 1er décembre, pour 30 places, a indiqué à La Presse le cofondateur Molière Thémistocle.

L’importance d’un toit

« Bien que l’annonce d’un investissement supplémentaire pour consolider et créer de nouvelles places 24/7 soit un pas dans la bonne direction, elle arrive tardivement alors que le froid s’est déjà installé, a réagi Benoit Langevin, porte-parole de l’Opposition officielle à la Ville de Montréal en matière d’itinérance. Il faut absolument sortir de la logique saisonnière et de dernière minute qui oblige les groupes communautaires à ouvrir des ressources en plein hiver […]. L’administration Plante doit impérativement se rendre imputable des actions dont elle est responsable, soit celles d’assurer que les Montréalais soient en sécurité et aient un toit au-dessus de leur tête. »

Tous les acteurs présents jeudi s’entendent pour dire que les refuges d’urgence ne doivent être qu’une composante de la réponse en itinérance. L’accent doit aussi être mis sur l’accès à un toit permanent. Pour Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil, l’importance est que les itinérants ne restent PSA trop longtemps dans les refuges, mais puissent bouger rapidement vers des endroits permanents.

À ce titre, près de 200 nouveaux logements dédiés à la population en situation d’itinérance s’apprêtent à voir le jour à Montréal d’ici la fin de l’automne. La nouvelle Maison Benoît-Labre dans le Sud-Ouest offrira 36 studios, l’immeuble Le Christin de l’Accueil Bonneau offrira 114 logements au centre-ville, et le nouveau pavillon Robert Lemaire de la Maison du Père, 54 nouveaux studios.