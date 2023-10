Nous devons être proactifs et intégrés, on n’a pas le choix. Nous ne pouvons plus nous contenter d’être réactifs. Nous allons profiter de ces structures de vigilance pour aborder des sujets difficiles : profilage racial, interpellation et autres sujets sensibles pour lesquels on doit faire preuve d’humilité et d’ouverture pour trouver des solutions durables.