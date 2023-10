Des parents d’une école du Sud-Ouest de Montréal interpellent le gouvernement du Québec pour tenter de faire annuler l’ouverture d’un site de consommation supervisée de drogue, prévue dans trois semaines.

La construction de la Maison Benoit-Labre à proximité d’un parc et d’une école primaire fait l’objet d’un vif débat depuis l’été.

« On ne sent pas d’écoute de nos élus locaux, donc on veut porter notre message plus haut. On veut que le ministre [Lionel] Carmant voie qu’il n’y a aucune acceptabilité sociale », a affirmé Jean-François Gauvin, parent de deux enfants de l’École Victor-Rousselot.

Avec une poignée d’autres parents, M. Gauvin mène le mouvement d’opposition à l’ouverture de la Maison Benoit-Labre, juste à côté du marché Atwater. En plus d’un centre de consommation supervisée de drogue, l’installation inclura aussi des appartements supervisés pour des locataires très vulnérables, qui souffrent de graves problèmes de santé mentale.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jean-François Gauvin, Chantal Gagnon et James Graham-Simpkins

M. Gauvin et Chantal Gagnon, un autre parent d’élèves, ont réclamé que le projet soit complètement abandonné.

« Juste annuler le volet drogue, ce n’est pas suffisant », a dit M. Gauvin. « Il va y avoir une clientèle dangereuse qui va être ici. Ça n’a pas de bon sens d’avoir des enfants à côté de toxicomanes et de personnes avec des problèmes de santé mentale. »

Mme Gagnon a indiqué que son groupe compte s’adresser aux tribunaux pour faire stopper le projet si les gouvernements ne le bloquent pas.

Le cabinet du ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, n’avait pas commenté le dossier au moment de mettre ce texte en ligne. La Maison Benoit-Labre n’a pas immédiatement rappelé La Presse.