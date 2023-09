L’eau peut désormais être utilisée et consommée normalement dans le quartier Sainte-Dorothée, à Laval. Des tests effectués en soirée jeudi ont permis de confirmer un « retour à la normale » dans le réseau d’aqueduc de la municipalité.

C’est ce qu’a indiqué la Ville de Laval dans un bref communiqué. Plus tôt, en après-midi, l’administration avait appelé à la prudence, en soutenant que « l’avis de non-utilisation​ est désormais un avis de non-consommation » dans le secteur de Sainte-Dorothée.

On invitait alors les résidants à utiliser l’eau seulement « à des fins d’hygiène (bain, douche, lavage de mains, etc.) ». « Cette précaution est nécessaire compte tenu des manœuvres effectuées sur le réseau dans les derniers jours, d’ici à ce que des résultats de tests plus poussés soient obtenus pour confirmer que l’eau peut être consommée de nouveau », avait-on expliqué.

Le résultat de ces tests plus détaillés est finalement arrivé peu après 20 h, confirmant que l’eau du réseau d’aqueduc peut de nouveau être consommée normalement.

À noter : les citoyens sont toutefois appelés à rincer leurs conduites avant de réutiliser l’eau. Des instructions en ce sens sont disponibles sur le site de la municipalité.

C’est un produit chimique utilisé par les pompiers qui était en cause dans cette affaire. Il a donc maintenant été éliminé dans les conduites municipales du réseau d’aqueduc.

La Ville traitait depuis les derniers jours cet évènement comme une contamination par produits chimiques. « Ce n’est pas un produit qui est toxique. Il présente des risques [pour la santé] très modérés. Mais on préfère agir de manière préventive », avait expliqué le chef des affaires publiques de Laval, Philippe Déry.