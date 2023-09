Nouvelles pistes cyclables

L’opposition au retrait de stationnement ne faiblit pas dans Parc-Extension

L’opposition au retrait de 250 espaces de stationnement dans Parc-Extension, pour l’aménagement de nouvelles pistes cyclables, prend de l’ampleur et a même donné lieu à des actes de vandalisme jeudi : de la peinture et de l’huile ont été répandues sur la chaussée et des écriteaux interdisant de stationner ont été enlevés.