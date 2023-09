Le circuit d’autobus 151 reprend vendredi son « trajet régulier » à Laval. Les chauffeurs recommenceront donc à emprunter le rond-point où il y a près de sept mois, Pierre Ny St-Amand aurait commis l’impensable en fonçant dans une garderie, coûtant la vie à deux enfants et en blessant six autres.

C’est ce qu’a confirmé en début de journée la Société de transport de Laval (STL). Des avis à la clientèle avaient notamment été diffusés dans le quartier Sainte-Rose depuis quelques jours, annonçant la reprise du service à compter du 1er septembre.

Initialement, la ligne d’autobus en question devait reprendre en juin, mais des parents s’étaient mobilisés en déposant une pétition au conseil municipal de Laval, laquelle avait déjà obtenu des centaines de signatures en ligne. Ils demandaient de décaler la reprise du service régulier de la 151 à l’automne, en soutenant que le traumatisme était encore trop récent pour leurs enfants et pour eux.

Après certaines discussions, la STL avait finalement accepté de décaler cette reprise au mois de septembre. Les chauffeurs avaient alors reçu l’ordre temporaire de faire un détour pour ne pas passer devant la garderie Sainte-Rose.

La société de transport affirme avoir « considéré dans les derniers mois plusieurs scénarios pour opérer le service de la ligne 151 de façon différente, soit d’éviter que les autobus ne circulent dans le devant la garderie ». Mais « le gabarit étroit des rues résidentielles aux alentours et les enjeux techniques de manœuvrabilité des autobus notamment en condition hivernale, entre autres, ne nous permettent pas de proposer un trajet révisé », soutient la porte-parole Anne-Sophie Harois.

Elle soutient que certains clients qui habitent au nord de la voie ferrée et de la garderie « ont été très impactés par le retrait du service d’autobus depuis plusieurs mois ».

« Nous demeurons très sensibles aux évènements survenus en février dernier et qui nous ont tous fortement ébranlés. Nous avons pris le soin au préalable d’aviser la garderie de ce retour au service régulier. Nos chauffeurs ont également été sensibilisés et préparés à cette reprise », précise Mme Harois.

À la fin du mois d’août, un nouveau report des procédures judiciaires avait été demandé conjointement par la défense et la couronne dans le dossier de Pierre Ny St-Amand, le chauffeur d’autobus accusé d’avoir foncé dans la garderie Sainte-Rose.

Des éléments de preuve manquent toujours. Des rapports d’expertise et l’analyse de documents doivent encore être terminés du côté des enquêteurs de police et de la Couronne avant d’être transmis à la défense, a souligné la procureure Me Karine Dalphond. « C’est un vraiment un gros dossier, il y a beaucoup de preuves à analyser, entre autres concernant l’autobus », avait justifié l’avocat de la défense, Me Julien Lespérance.

Le dossier de M. St-Amand doit revenir devant la Cour le 26 septembre prochain.

Avec Lila Dussault, La Presse