Le refuge pour itinérants du Complexe Guy-Favreau, qui soulevait l’opposition locale depuis son ouverture l’an dernier, fermera bientôt ses portes, a confirmé mardi la mairesse Valérie Plante.

La Ville de Montréal cherche toutefois un nouvel emplacement à proximité.

« Le fait que le gouvernement fédéral souhaite faire des rénovations majeures [au Complexe Guy-Favreau] on comprend, mais c’est sûr que ça vient bousculer tout un écosystème, un milieu avec des gens très vulnérables », a dit Mme Plante, en marge d’une conférence de presse.

« On va continuer à faire notre travail, à soutenir le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé pour trouver un lieu approprié, a-t-elle continué. Il faudrait quand même que ce soit dans le même quartier (ça peut être à une plus ou moins grande distance) parce qu’on sait que les personnes qui sont déjà vulnérables, quand on les déstabilise encore plus le problème peut s’amplifier. »

La présence d’un refuge au Complexe Guy-Favreau causait le mécontentement parmi la communauté du Quartier chinois, ainsi que parmi les commerçants du palais des congrès.

Ouvert pendant une crise en novembre 2022, le refuge du Complexe Guy-Favreau est géré par la Société de développement social (SDS). « Tous les soirs, cet hébergement temporaire d’urgence accueille 85 personnes en situation d’itinérance (65 lits et 20 places assises) », indique l’organisation sur son site web.