Après 13 jours d’arrêt en raison de moisissures découvertes dans un corridor de service, les travaux ont repris progressivement lundi dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Québec recommande toutefois aux travailleurs de porter un masque N95 dans le secteur le plus affecté, dans l’attente d’un « protocole spécifique de nettoyage ».

C’est ce qu’a brièvement annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) lundi en début de journée, dans un communiqué.

Québec soutient que « des analyses ont été effectuées et des mesures ont été mises en place par Renouveau La Fontaine (RLF) ». Il s’agit du consortium composé des entreprises Pomerleau, Dodin QC et Eurovia QC qui est responsable des travaux. Ce dernier était assisté par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Santé publique.

Au début du mois d’août, la CNESST avait révélé que des travailleurs avaient « refusé d’exécuter leur travail, alléguant qu’ils étaient exposés à des moisissures » dans le corridor de service. Ce dernier, qui est moins bien ventilé, plus humide et surtout plus étroit, est long d’environ deux kilomètres.

La présence de moisissures a ensuite été confirmée par le ministère des Transports. Résultat : les travaux ont immédiatement été interrompus. Les travailleurs ont alors été « affectés à d’autres tâches », selon le Ministère. La plupart des ouvriers travaillaient à la réfection de la chaussée à l’extérieur, sur l’autoroute 25 Nord et dans l’échangeur Souligny, entre autres.

Masques recommandés

Dans un premier temps, « afin de reprendre les travaux de façon sécuritaire », le gouvernement recommande le port d’un masque de type N95 dans « un secteur spécifique du corridor de service » où la moisissure est la plus présente. À plus long terme, toutefois, les autorités annonceront ultérieurement « l’application d’un protocole spécifique de nettoyage » dont la nature n’a pas encore été précisée.

Selon le Ministère, il est encore « trop tôt » pour s’avancer sur « de possibles répercussions de l’arrêt des travaux sur l’échéancier du tunnel ». On ignore donc si l’échéancier du mégachantier, qui pourrait s’échelonner jusqu’en 2026 au minimum, devra être repoussé encore davantage.

En théorie, le gouvernement s’était donné 18 mois pour achever la rénovation du premier tube, qui a également été fermé par mesure préventive, même si on n’y a pas découvert de moisissures.

Vu l’interruption du chantier, la facture pourrait également gonfler, mais on ne sait pas encore de combien. Le chantier dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont le budget total est d’environ 2,4 milliards, entraîne déjà la fermeture de trois voies sur six.

La réfection majeure du tunnel avait commencé en juillet 2020, mais la structure s’est révélée beaucoup plus détériorée que prévu. La voûte, par exemple, aurait 60 % plus de dommages que prévu. Québec absorbera tous les dépassements de coûts.