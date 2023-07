Premier jour de mise en service, première panne. L’heure de pointe a été marquée lundi par une longue interruption de service dans le Réseau express métropolitain ( REM ), forçant plusieurs trains à l’arrêt au grand dam des usagers.

« Ça commence mal », entend-on à plusieurs reprises dans un wagon, alors qu’une voix automatisée annonçait une première panne de 20 minutes. La panne a aussi été annoncée sur les réseaux sociaux du REM. Le tout s’est ensuite prolongé à plusieurs reprises, avant qu’une interruption globale du service soit confirmée en raison d’un « problème technique » qui n’a pas encore été précisé.

Les usagers ont alors été invités à quitter la station pour prendre une navette spéciale se dirigeant vers le centre-ville. Des agents-patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) étaient sur les lieux. Les usagers ont ensuite été évacués et redirigés vers les navettes. À la station Du Quartier, une longue file de citoyens patientaient au bout d'un tunnel, attendant des autobus.

La frustration des usagers était palpable. « Ça fonctionnait super bien avec les autobus, on n’a jamais eu de problème. Là, on est coincés ici, on ne peut pas retourner récupérer nos véhicules. Il y aurait fallu au moins avoir un plan B. Je suis vraiment super furieuse », a notamment martelé Selma Benabid, croisée par La Presse.

Marc Longtin abonde en ce sens. « C’est du gros n’importe quoi. Ils ont eu le temps de le tester des centaines de fois. Ça fait neuf mois que je travaille pour mon employeur. Mon patron basé à Toronto m’a demandé aujourd’hui d’être au bureau pour la première fois », a-t-il illustré.

« L’analyse de la cause est en cours. Le plan de relève est activé, c’est-à-dire que des navettes d’autobus feront la liaison entre Panama et gare Centrale. Nous communiquerons les nouvelles informations dès que possible », a expliqué en ce sens la porte-parole de CDPQ Infra, Emmanuelle Rouillard-Moreau.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Avec un service normal, le trajet entre le centre-ville et le terminus de Brossard prendrait 18 minutes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des agents-patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) étaient sur les lieux. Les usagers ont ensuite été évacués et redirigés vers les navettes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À la station Du Quartier, une longue file de citoyens patientaient au bout d'un tunnel, attendant des autobus. 1 /3





Le service roulait pourtant rondement jusqu’à peu avant 8 h, et ce depuis 5 h 30, a pu constater La Presse. Un problème lié aux portes avait été résolu rapidement, en quelques minutes, peu avant 7 h.

Il s’agit d’une déception pour l’équipe de CDPQ Infra, qui lançait officiellement lundi la mise en service du REM après deux jours de « portes ouvertes » lors desquelles plus de 120 000 personnes ont emprunté le train léger.

Samedi, cela dit, les responsables du réseau avaient été victimes de leur succès. En offrant deux journées où le passage dans le REM serait entièrement gratuit, ils ne s’attendaient pas à voir 60 000 personnes — deux fois plus que leur capacité journalière — répondre présentes.

Avec un service normal, le trajet entre le centre-ville et le terminus de Brossard prendrait 18 minutes.