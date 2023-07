Alors que la saison des chantiers bat son plein à Montréal, la Ville annonce qu’elle facilite l’accès pour les commerçants à son programme d’aide financière en raison de travaux majeurs, en plus de leur offrir un montant forfaitaire de 5000 $ dès qu’ils sont dans une des 17 zones touchées.

« On n’a pas le choix de refaire nos infrastructures. Maintenant qu’une partie de la rue Sainte-Catherine est complétée, on peut voir ce que ça donne quand on améliore les aménagements. Mais pendant les travaux, c’est un véritable casse-tête pour les commerçants, » expliquait jeudi, en conférence de presse, le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Luc Rabouin.

Un programme existait déjà pour compenser les pertes financières des commerces, qui devaient prouver que leur chiffre d’affaires avait chuté d’au moins 15 % ; cette exigence a été réduite à 5 % le printemps dernier. Les commerçants touchés peuvent obtenir un maximum de 40 000 $.

Comme mesure supplémentaire, la Ville annonce un nouveau programme à l’intention des commerces situés dans 17 secteurs touchés par des travaux majeurs de plus de six mois : ils recevront automatiquement un montant forfaitaire de 5000 $ dès le début du chantier.

« Ce montant pourrait par exemple servir aux commerçants à développer des stratégies pour conserver leur clientèle pendant le chantier, » avance Luc Rabouin, qui affirme que le programme montréalais de compensation est le plus généreux au pays.

Pour ces deux types d’aide financière, la Ville a prévu un budget de 3,5 millions par année.

De plus, les démarches et les documents exigés pour ceux qui veulent se prévaloir du programme ont été simplifiés, assure l’élu.

Parmi les secteurs admissibles à l’aide financière, on trouve la deuxième phase de la réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest, un projet de 66 millions qui débutera le 7 août et se terminera à la fin de 2025, entre les rues Mansfield et Peel. Le chantier s’étendra aussi dans les rues Metcalfe et Mansfield.

On y ajoutera des arbres et on élargira les trottoirs de 60 % « pour donner la priorité aux piétons », indique la responsable des infrastructures au comité exécutif, Émilie Thuillier, qui précise que 38 places de stationnement dans la rue seront retirées.

Elle souligne que certaines conduites d’eau qui doivent être remplacées dans ce secteur datent de 1862. Les travaux commenceront d’ailleurs par des fouilles archéologiques.

Selon Mme Thuillier, une attention particulière sera portée à la gestion des entraves afin que les chantiers soient propres et que les piétons puissent circuler sans obstacle grâce à une signalétique claire. Des agents techniques en circulation seront présents sur les lieux afin d’apporter des solutions rapides en cas de problème, comme discuté au récent Sommet sur les chantiers, assure-t-elle.

Certains travaux, tels que le remplacement des entrées de service d’eau et d’égout des bâtiments, pourront être réalisés la nuit pour minimiser les inconvénients pour les commerces, ajoute-t-elle.

Une séance d’information pour les citoyens du secteur aura lieu le 19 juillet.