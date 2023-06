« On va mettre en place un guichet unique pour ceux qui vivent des situations de racisme et de discrimination, une ressource qui va leur permettre d’avoir un accompagnement personnalisé, sécuritaire, confidentiel du début à la fin du processus », a dit Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif.

L’administration Plante promet de créer un guichet unique pour recevoir et enquêter sur les plaintes de racisme de ses employés, conformément aux recommandations d’un comité externe qui s’est penché sur le problème.

Le groupe d’experts avait été formé dans la foulée de révélations sur la prévalence du racisme entre employés au sein des installations municipales.

« On va renforcer encore l’imputabilité des fonctionnaires et des sanctions et des mesures disciplinaires vont continuer à être données », a-t-elle continué.

Le nouveau guichet unique sera pris en charge par la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM), une petite entité de la Ville de Montréal, déjà indépendant de son service des ressources humaines.