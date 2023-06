L’administration Plante a annoncé jeudi l’achat des anciens Jardins Gordon, dans Verdun. La résidence de 99 chambres a fermé ses portes l’an dernier et est vacante depuis.

Pour la troisième fois en moins d’un an, la Ville de Montréal paiera plus de deux fois l’évaluation foncière d’un immeuble afin de l’acquérir et d’y installer des logements abordables.

L’administration Plante a annoncé jeudi l’achat des anciens Jardins Gordon, dans Verdun. La résidence de 99 chambres a fermé ses portes l’an dernier et est vacante depuis.

« On sait que la pression elle est intense dans Verdun », a dit la mairesse Valérie Plante, devant la mairie d’arrondissement de Verdun. « Ce qu’on essaie de faire, c’est de protéger des bâtiments dès qu’on en a l’opportunité. »

Montréal a fait l’acquisition des anciens Jardins Gordon – situés sur la rue du même nom-grâce à son droit de préemption. Elle s’est substituée à un acheteur potentiel qui venait de faire une offre sur l’immeuble.

Montréal a annoncé qu’elle dépensait 8,1 millions pour l’acquisition de l’immeuble. Selon son propre rôle foncier, il vaut plutôt 3,9 millions au total. C’est sur cette base qu’il est taxé.

C’est la troisième fois en quelques mois que Montréal doit casser la tirelire pour acheter des immeubles à un prix qui dépasse le double de leur évaluation foncière. En novembre, l’administration Plante avait annoncé l’achat d’un terrain sur la rue Jarry Est pour 4,75 millions (évaluation municipale 1,3 million), ainsi qu’un immeuble en mauvais état sur Bernard Est pour 4 millions (évaluation municipale 1,6 million). Chaque fois pour y faire du logement abordable.

Comme à ces deux reprises, le responsable de l’habitation de Valérie Plante, Benoit Dorais, a mis en garde contre les comparaisons avec le rôle foncier. Il a indiqué qu’une évaluation de la valeur marchande des Jardins Gordon montrait que la Ville de Montréal faisait une bonne affaire.

« Ça c’est vraiment intéressant », a dit M. Dorais, précisant que la valeur inscrite au rôle actuel prenait en compte la réalité au 1er juillet 2021. « En ce moment on est en 2023 et pour du logement, dans Verdun, à un moment qui est différent dans le mouvement économique et immobilier. L’évaluation marchande est vraiment au-dessus du 8,1 millions. »