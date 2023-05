Le terrain de Ray-Mont Logistiques, près de la rue Notre-Dame et du Port de Montréal

La saga judiciaire entre Ray-Mont Logistiques et la Ville de Montréal se poursuit. L’entreprise, qui opère depuis six mois un terminal de conteneurs dans Hochelaga, s’adresse de nouveau aux tribunaux pour bloquer un règlement de municipalité ayant pour effet de « nuire, voire empêcher » ses activités.

« Alors que dans les dernières années, la Ville s’est appuyée, sans succès, sur sa réglementation entourant le zonage et les usages, aujourd’hui, la Ville tente de s’appuyer sur une modification de sa réglementation entourant le bruit et les nuisances afin de nuire voire empêcher les activités », écrit le groupe Ray-Mont Logistiques dans une demande de contrôle judiciaire consultée par La Presse mercredi.

Essentiellement, l’entreprise accuse la Ville d’avoir imposé des normes « déraisonnables, discriminatoires et abusives » qui viseraient à « prohiber ou rendre impossible » l’exploitation du terminal de conteneurs, dans un changement récent au Règlement sur les bruits et les nuisances de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qui a été adopté au début du mois de mai.

Ray-Mont Logistiques déplore notamment la volonté de l’arrondissement d’interdire « le chargement et déchargement de conteneurs effectué à moins de 100 m d’un terrain comportant un lieu habité », une directive qui « va à l’encontre des usages autorisés » sur son terrain.

Dans son règlement, l’arrondissement stipule que tout exploitant industriel devra « démontrer qu’aucune vibration et qu’aucune émission d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de gaz ne sont perceptibles hors des limites du terrain ». Pour Ray-Mont Logistiques, cette norme serait « impossible à respecter », d’autant plus qu’elle « va à l’encontre de la description des usages dans le règlement de zonage ».

Les manœuvres de chargement et de déchargement de conteneurs par tout type de véhicule seraient aussi dorénavant « interdites entre 22 h et 6 h » selon le règlement, ce qui rendrait les activités du terminal de conteneurs « inopérables » pendant « une grande partie de la journée », accuse Ray-Mont Logistiques.

Tiers d’un milliard déjà en jeu

Montréal n’avait pas répondu à nos questions au moment où ces lignes étaient écrites. Récemment, en février dernier, la mairesse Valérie Plante avait encouragé les opposants au projet à continuer à faire pression sur leurs élus. « On sait que, dans l’est de Montréal, on questionne la qualité de l’air, la quantité d’espace vert, les infrastructures en transport. […] Vos préoccupations, je les porte », avait dit Mme Plante.

L’entreprise, elle, a dit mercredi avoir accueilli « avec surprise et déception » l’adoption « en catimini et sans consultation » du règlement de l’arrondissement. « En tentant d’interdire par règlement des opérations clairement permises par notre zonage, l’arrondissement fait fi des décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec qui ont confirmé la légalité de nos activités », martèle-t-elle.

Cette nouvelle procédure judiciaire s’ajoute à une longue saga opposant Ray-Mont Logistiques à l’administration Plante depuis plusieurs années.

Dès le départ, Mme Plante et son équipe s’étaient opposées à l’implantation du projet de Ray-Mont Logistiques, en refusant de délivrer les permis requis. Mais la justice avait donné raison à l’entreprise : le terrain – une ancienne aciérie – pourrait être développé en projet industriel. L’administration avait alors indiqué qu’elle respecterait le jugement.

Le groupe du promoteur Charles Raymond poursuit d’ailleurs déjà la Ville pour un tiers de milliard de dollars en raison du retard infligé à la construction. Les travaux sur le site ont finalement commencé en mars 2022, et le site opère depuis le mois de novembre dernier. Ray-Mont Logistiques avait d’abord acquis les terrains de l’ancienne fonderie Canadian Steel, entre les rues Hochelaga et Notre-Dame, en 2016.