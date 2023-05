Les autorités viennent d’ordonner la fermeture d’un bar de Laval fréquenté par des membres du crime organisé, où une arme à feu illégale et des stupéfiants ont été retrouvés.

Le Badabing, sur le boulevard de la Concorde, aurait aussi été la scène d’agressions sexuelles envers une serveuse.

Le bar a été acheté en juillet 2021 par un dénommé Alex Melkart. Le même mois, la police de Laval constate que « l’endroit est rempli de clients reliés au crime organisé parmi lesquels se trouve l’entourage de M. [Davide] Barberio », un poids lourd de la mafia montréalaise.

Deux mois plus tard, lors d’une visite de routine, les policiers découvrent « deux grands sacs remplis de stupéfiants et une arme prohibée » dans une dépendance de l’établissement. L’arme est tellement grosse qu’elle pourrait servir à « tuer un éléphant », a témoigné l’enquêteur François Vigeant, du Service de police de Laval (SPL).

C’en était trop pour la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

« La recrudescence de la violence armée dans la région de Montréal suscite à juste titre de la crainte au sein de la population », indique le tribunal dans sa décision rendue le mois dernier. « Le Tribunal ne saurait tolérer qu’une titulaire de permis d’alcool garde une arme à feu dans son établissement et participe ainsi à cette violence et à ce climat de peur. »

« La titulaire n’a manifestement pas la capacité requise pour exercer avec compétence et intégrité les activités liées à l’exploitation de son permis », a conclu la RACJ.

Le Badabing n’a jamais répondu aux convocations de la Régie et n’a donc pas fait entendre son point de vue. La Presse n’a pas non plus été en mesure de joindre son propriétaire.

Plaintes pour agression sexuelle

Par ailleurs, la décision de la RACJ indique qu’une des serveuses du Badabing a porté plainte à la police en lien avec deux agressions sexuelles dont elle aurait fait l’objet. Sa plainte vise Daniel Guarna, un individu lié au crime organisé et que son patron lui décrit comme un nouveau gérant.

La plaignante sera d’ailleurs rapidement congédiée, directement par M. Guarna.

Quelques jours plus tard, dans une fête où ils se croisent par hasard, M. Guarna « va à la rencontre de l’ex-employée et, en lui exhibant le contenu de son sac dans lequel se trouve un pistolet noir, il lui dit : ‟Fais attention à ce que tu dis” », relate la décision de la RACJ.

Accusé d’agressions sexuelles, M. Guarna a finalement été condamné pour voies de fait dans cette affaire. « Lors d’une perquisition effectuée à sa résidence, les policiers y découvrent deux armes, des stupéfiants ainsi que de l’argent comptant », ajoute la RACJ. « M. Alex Melkart et M. Guarna sont souvent armés lorsqu’ils sont présents à l’établissement », selon la plaignante.

Le Badabing était le nom du bar qui servait de quartier général à la mafia locale dans la série télévisuelle culte The Sopranos, diffusée de 1999 à 2007.