Stationnement dans Rosemont–La Petite-Patrie

Des véhicules dorénavant facturés selon leur poids

La facture pour obtenir une vignette de stationnement dans Rosemont–La Petite-Patrie dépendra désormais du poids de son véhicule. Les véhicules étant de plus en plus gros, le quartier dit vouloir mettre en place une tarification reflétant mieux l’espace qu’ils occupent. Explications en six points.