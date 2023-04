Valérie Plante espère que d’autres villes ou gouvernements s’inspireront de Montréal pour offrir la gratuité du transport en commun aux aînés.

La mairesse a exprimé ce souhait mercredi, en annonçant que les Montréalais d’au moins 65 ans peuvent désormais se présenter à un guichet du métro pour obtenir leur abonnement gratuit. Celui-ci sera seulement valide en juillet.

« Nous, on considère que c’est une mesure qui est structurante et qui va être payante à long terme et même à moyen terme », a-t-elle dit en point de presse. « Est-ce que j’invite mes autres collègues à faire de même ? J’ai envie de dire oui. Mais en même temps, je suis très consciente que ce n’est pas nécessairement facile financièrement pour d’autres villes, dépendamment de leur budget, de l’achalandage ou de l’entretien de leur réseau. »

« J’ai surtout envie de vous dire qu’il y a pas mal de sociétés de transport qui seraient prêtes à faire comme nous s’il y avait une véritable réflexion en cours sur : comment on entretient le réseau ? Comment on veut le développer à long terme ? Quelles sont les sources de financement qui peuvent soutenir une mesure comme celle-ci ? »

La gratuité pour les aînés ne s’appliquera qu’aux résidents de l’agglomération de Montréal (y compris les villes défusionnées) et uniquement pour les déplacements débutant et se terminant dans l’agglomération de Montréal.