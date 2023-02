Un complexe résidentiel de 241 logements proposé par First Capital fait partie de la myriade de projets qui seront construits en périphérie des nouvelles stations de la ligne bleue.

Cinq stations, 14 000 logements et une nouvelle ville

Environ 14 000 nouveaux logements pouvant accueillir 28 000 personnes devraient sortir de terre autour du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, selon une étude commandée par la Ville et obtenue par La Presse.

C’est l’équivalent de la population actuelle de Magog, de Boisbriand ou de Saint-Bruno qui atterrira dans le secteur d’ici 30 ans, selon le document.

« Au total, l’influx démographique généré aux abords des stations de la ligne bleue générerait théoriquement le développement de 15,4 millions de pieds carrés, tous usages confondus », indique une « évaluation du potentiel de développement » préparée en 2021-2022 par les firmes BC2 et Groupe Altus. L’équivalent de 10 fois la Place Ville Marie.

Car en plus de leur résidence (des condos et des appartements), ces milliers de nouveaux résidants auront besoin de nouveaux commerces et de nouveaux services, souligne le rapport.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le conseiller municipal dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Éric Alan Caldwell, le député fédéral dans Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, et la députée provinciale dans Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, lors de l’annonce du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, en mars dernier

La demande devrait justifier l’implantation de trois nouveaux supermarchés (aux stations Pie-IX, Anjou et Langelier), 500 nouvelles places en garderie, deux nouveaux CHSLD, sept nouvelles cliniques médicales, ainsi qu’une augmentation de l’offre culturelle et sportive, selon l’étude, obtenue grâce à l’accès à l’information.

Pas ou assez peu de nouveaux bureaux en revanche, puisque « les signaux obtenus par le marché ne sont pas très favorables à la construction de nouveaux immeubles » de bureaux à cause du télétravail.

« Pour être viables, les espaces commerciaux doivent être localisés sur des sites bénéficiant de bonnes conditions d’accessibilité et de visibilité, indique le document. En ce sens, l’axe de la rue Jean-Talon devrait être privilégié, ainsi que les sites près de ses principales intersections (Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou). »

Urbanisme repensé

En réaction au document, le cabinet de la mairesse a haussé la mise. « On a le potentiel d’y développer jusqu’à 17 500 nouveaux logements pour tous les portefeuilles dans des nouveaux milieux de vie verts et inclusifs construits autour des stations de métro », a assuré l’attachée de presse Marikym Gaudreault par écrit. Comme tout projet de développement résidentiel, le secteur sera d’ailleurs soumis au règlement 20-20-20 et la planification urbaine entraînera la création de nouvelles zones d’abordabilité.

Le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet, a refusé la demande d’entrevue de La Presse. Son arrondissement accueillera trois des cinq nouvelles stations de la ligne.

« L’arrondissement travaille de concert avec la Ville-centre afin de planifier le redéveloppement du secteur Langelier. Ce secteur est actuellement constitué de grands stationnements qui desservent mal la population, notamment en étant de gros îlots de chaleur, et il n’est pas très attractif », a-t-il affirmé dans une déclaration écrite.

[Le] redéveloppement [du secteur Langelier] sera donc très positif pour l’arrondissement et sa population. Michel Bissonnet, maire de Saint-Léonard, dans une déclaration écrite

Il a aussi souligné que l’arrondissement avait repensé l’urbanisme de la rue Jean-Talon Est.

Après des années de paralysie, le projet de prolongement de la ligne bleue du métro va maintenant bon train. La STM est sur le point de choisir le consortium qui creusera le tunnel sur six kilomètres, alors que son sous-traitant s’emploie à démolir les bâtiments qui céderont leur place aux stations. L’inauguration est prévue pour 2029.

Déjà des feux verts

Le développement ne sera pas homogène tout le long du nouveau tronçon de la ligne bleue, précise le document.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Des panneaux sont apparus l’automne dernier pour signaler la tenue de chantiers pour les nouvelles infrastructures de la ligne bleue.

Les experts s’attendent à ce que les 14 000 nouveaux ménages s’installent principalement autour de la future station Anjou (+4500 ménages), Langelier (+3500 ménages) et Pie-IX (+3200 ménages).

Ces trois futures stations sont situées à proximité de centres commerciaux, ainsi que d’immenses stationnements promis au redéveloppement.

L’arrondissement d’Anjou a d’ailleurs récemment donné des feux verts à deux grands projets d’habitations : un complexe de 241 logements mis de l’avant par First Capital sur le boulevard Louis-H.-La Fontaine, ainsi qu’un complexe de trois bâtiments qui culminent à 19 étages dans le stationnement actuel des Halles d’Anjou. Ce second projet a toutefois été retiré par le promoteur Jadco, a indiqué le maire d’Anjou, Luis Miranda, au dernier conseil d’arrondissement.